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      Курс валют від НБУ на 29 серпня: долар та євро майже не змінили позицій

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 29 серпня 2019
      Курс валют НБУ на 29 серпня / unsplash.com

      На четвер, 29 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти несуттєво додали в ціні.

      Долар США, у порівнянні з попереднім банківським днем, додав у ціні 6 копійок. Тож у четвер американська валюта коштує 25 гривень 22 копійки.

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      Водночас євро зросло всього на 1 копійку і його вартість становить 27 гривень 95 копійок.

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      Теги: Новини України Євро Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня НБУ
      Джерело: 24 канал
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