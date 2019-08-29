Курс валют від НБУ на 29 серпня: долар та євро майже не змінили позицій
На четвер, 29 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти несуттєво додали в ціні.
Долар США, у порівнянні з попереднім банківським днем, додав у ціні 6 копійок. Тож у четвер американська валюта коштує 25 гривень 22 копійки.
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Водночас євро зросло всього на 1 копійку і його вартість становить 27 гривень 95 копійок.
Джерело: 24 канал
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