Курс валют від НБУ на 29 серпня: долар та євро майже не змінили позицій

На четвер, 29 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти несуттєво додали в ціні.

Долар США, у порівнянні з попереднім банківським днем, додав у ціні 6 копійок. Тож у четвер американська валюта коштує 25 гривень 22 копійки.

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Водночас євро зросло всього на 1 копійку і його вартість становить 27 гривень 95 копійок.