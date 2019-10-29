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      Курс валют на 29 жовтня: долар і євро втрачають позиції

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 29 жовтня 2019
      Яким буде курс валют від НБУ 29 жовтня / Getty Images

      На вівторок, 29 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти впали у ціні.

      Відповідно до даних НБУ, 29 жовтня за один американський долар доведеться викласти 25,07 гривні.

      Це на 10 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

      Євро, зі свого боку, також подешевшав, проте вже на 17 копійок, якщо порівнювати, з курсом на понеділок, 28 жовтня.

      У вівторок ціна євро становитиме 27,79 гривні.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Курси валют Валюта НБУ
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