Курс валют на 29 листопада: долар без упину повзе вгору
На четвер, 29 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Українська гривня продовжує здавати позиції.
Як повідомляє НБУ, долар додав у ціні 16 копійок у порівнянні із попереднім банківським днем. Тепер з один "зелений" доведеться викласти 28 гривень 26 копійок.
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Євро здорожчало менше – на 6 копійок. Вартість європейської валюти 29 листопада становить вже 31 гривню 89 копійок.
Джерело: 24 канал
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