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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      Курс валют на 29 листопада: долар без упину повзе вгору

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      Курс валют НБУ на 29 листопада:
      Курс валют НБУ на 29 листопада: / poundsterlinglive.com

      На четвер, 29 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Українська гривня продовжує здавати позиції.

      Як повідомляє НБУ, долар додав у ціні 16 копійок у порівнянні із попереднім банківським днем. Тепер з один "зелений" доведеться викласти 28 гривень 26 копійок.

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      Євро здорожчало менше – на 6 копійок. Вартість європейської валюти 29 листопада становить вже 31 гривню 89 копійок. 

      Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня Долар євро Курси валют Валюта
      Джерело: 24 канал
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