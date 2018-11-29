На четвер, 29 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Українська гривня продовжує здавати позиції.

Як повідомляє НБУ, долар додав у ціні 16 копійок у порівнянні із попереднім банківським днем. Тепер з один "зелений" доведеться викласти 28 гривень 26 копійок.

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Євро здорожчало менше – на 6 копійок. Вартість європейської валюти 29 листопада становить вже 31 гривню 89 копійок.