Курс валют на 29 листопада: гривня дещо подешевшає

На п'ятницю, 29 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Українська гривня втратить всього кілька копійок щодо головних валют США та Євросоюзу.

За даними національного регулятора, у п'ятницю американський долар подорожчає, але не суттєво – всього 6 копійок.

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Так, вартість одного "вічнозеленого" перед вихідними становитиме 24 гривні 4 копійки.

Так само майже незмінним залишиться і курс щодо євро – головна валюта ЄС додасть у вартості всього 5 копійок.

У п'ятницю за один євро доведеться заплатити 26 гривень 45 копійок.