Курс валют на 29 грудня: євро шалено злетіло у ціні

На суботу, 29 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти суттєво додали в ціні.

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, "зелений" подорожчав на 23 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

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Тож за долар у суботу, 29 грудня, доведеться вже викласти 27 гривень 68 копійок.

Євро теж не пасе задніх і злетіло у ціні ще більше за долар. Європейська валюта зміцнилась на 48 копійок. Так, 1 євро можна буде купити за 31 гривню 71 копійку.