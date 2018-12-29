Курс валют на 29 грудня: євро шалено злетіло у ціні
На суботу, 29 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти суттєво додали в ціні.
Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, "зелений" подорожчав на 23 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.
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Тож за долар у суботу, 29 грудня, доведеться вже викласти 27 гривень 68 копійок.
Євро теж не пасе задніх і злетіло у ціні ще більше за долар. Європейська валюта зміцнилась на 48 копійок. Так, 1 євро можна буде купити за 31 гривню 71 копійку.
Джерело: 24 Канал
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