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      Курс валют на 29 грудня: євро шалено злетіло у ціні

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      Курс валют НБУ на сьогодні 29.12.2018: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 29 грудня / unsplash.com

      На суботу, 29 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти суттєво додали в ціні.

      Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, "зелений" подорожчав на 23 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

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      Тож за долар у суботу, 29 грудня, доведеться вже викласти 27 гривень 68 копійок.

      Євро теж не пасе задніх і злетіло у ціні ще більше за долар. Європейська валюта зміцнилась на 48 копійок. Так, 1 євро можна буде купити за 31 гривню 71 копійку

      Теги: Новини України Євро Валюта Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар
      Джерело: 24 Канал
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