Курс валют на 30 січня: ціна долара та євро пішла униз

На вівторок, 30 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, вартість як американської, так і європейської валюти дещо стала нижчою.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 30 січня ціна американського долара становитиме 28,24 гривні.

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Зауважимо, що це на 30 копійок дешевше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він вже не перебуває поза позначкою у 35 гривень.

Так, європейська валюта стала дешевшою на 54 копійки, якщо порівнювати з курсом на понеділок, 29 січня, і тепер вона коштуватиме 34,96 гривні.