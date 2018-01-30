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САНКЦІЇ НОВИНИ КИЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Курс валют на 30 січня: ціна долара та євро пішла униз

08:28, сьогодні 297 Читать новость на русском
Курс валют НБУ на 30 січня
Курс валют НБУ на 30 січня / http://vgolos.com.ua

На вівторок, 30 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, вартість як американської, так і європейської валюти дещо стала нижчою.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 30 січня ціна американського долара становитиме 28,24 гривні.

Читайте також: В НБУ розповіли, коли стабілізується гривня

Зауважимо, що це на 30 копійок дешевше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він вже не перебуває поза позначкою у 35 гривень.

Так, європейська валюта стала дешевшою на 54 копійки, якщо порівнювати з курсом на понеділок, 29 січня, і тепер вона коштуватиме 34,96 гривні.

Теги: Новини України НБУ євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
Джерело: 24 Канал
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