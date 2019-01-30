Курс валют на 30 січня: валюта дешевшає

На середу, 30 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. І американська, і європейська валюта мінімально втратили у ціні.

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, 30 січня за один американський долар доведеться віддати 27 гривень 77 копійок.

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Це лише на 2 копійки менше, аніж було попереднього банківського дня.

Головна валюта Євросоюзу також мінімально втратила у ціні, якщо порівнювати з курсом на вівторок – на 1 копійку.

Відтак, у середу за один євро прийдеться віддати 31 гривню 72 копійки.