Курс валют на 30 січня: валюта дешевшає
На середу, 30 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. І американська, і європейська валюта мінімально втратили у ціні.
Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, 30 січня за один американський долар доведеться віддати 27 гривень 77 копійок.
Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України
Це лише на 2 копійки менше, аніж було попереднього банківського дня.
Головна валюта Євросоюзу також мінімально втратила у ціні, якщо порівнювати з курсом на вівторок – на 1 копійку.
Відтак, у середу за один євро прийдеться віддати 31 гривню 72 копійки.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
Гендерна рівність: чи існує вона в Україні та для чого вона потрібна6 вересня 2018 , 19:01
Електростанції хочуть підняти тариф на світло в Україні23 листопада 2018 , 12:25
Майже перевернувся: кросовер Nissan Kicks виявився небезпечним для життя8 серпня 2018 , 07:39