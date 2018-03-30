Курс валют на 30 березня: долар суттєво здорожчав
На п'ятницю, 30 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, долар США додав у ціні, а європейська валюта стала дешевшою.
Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, американська валюта у п’ятницю здорожчала на 14 копійок у порівнянні із попереднім банківським днем. Тож 30 березня долар США коштує 26 гривень 54 копійки.
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У свою чергу європейська валюта втратила у ціні 3 копійки. Відтак, євро у п’ятницю коштує 32 гривні 70 копійок.
Джерело: 24 Канал
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