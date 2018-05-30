Курс валют на 30 травня: євро стрімко падає
На середу, 30 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, американська валюта несуттєво подешевшає, а ось європейська – стрімко падатиме у ціні.
За даними на сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, долар США втратив у ціні 5 копійок. Тож вартість "зеленого" у середу становитиме 26 гривень 9 копійок.
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Своєю чергою, європейська валюта продовжила своє суттєве падіння та здешевіла на 26 копійок і у середу вартість євро становить 30 гривень 16 копійок.
Джерело: 24 Канал
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