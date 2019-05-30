Курс валют на 30 травня: долар та євро стрімко зміцнилися щодо гривні

На четвер, 30 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві головні світові валюти зросли у ціні на понад 20 копійок.

Відповідно до офіційних даних НБУ, 30 травня ціна американського долара зросла у порівнянні із попереднім банківським днем на 27 копійок.

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Валюта США у четвер, 29 травня, коштуватиме 26,68 гривні.

Євро ж додав у ціні 21 копійку – тепер його можна придбати за 29,76 гривні.