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      Курс валют на 30 травня: долар та євро стрімко зміцнилися щодо гривні

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      Курс валют НБУ на сьогодні 30.05.2019 - курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 30 травня / gettyimages.com

      На четвер, 30 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві головні світові валюти зросли у ціні на понад 20 копійок.

      Відповідно до офіційних даних НБУ, 30 травня ціна американського долара зросла у порівнянні із попереднім банківським днем на 27 копійок.

      Читайте також: Євросоюз може виділити Україні 500 мільйонів євро, проте є низка умов

      Валюта США у четвер, 29 травня, коштуватиме 26,68 гривні.

      Євро ж додав у ціні 21 копійку – тепер його можна придбати за 29,76 гривні.

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Євро Долар Гривня Долар-Гривня НБУ
      Джерело: 24 канал
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