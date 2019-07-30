Курс валют на 30 липня: гривня відчутно зміцнюється щодо євро і долара

На вівторок, 30 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. За даними НБУ, українська національна валюта суттєво зміцніла щодо головних валют США та ЄС.

Так, за даними держрегулятора, якщо порівнювати з попереднім банківським днем, 30 липня гривня зміцніє на 19 копійок у відношенні до долара і на 26 копійок щодо євро.

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У вівторок, 30 липня, за один "вічнозелений" доведеться заплатити 25 гривень 25 копійок.

Натомість головна валюта Європейського Союзу коштуватиме 28 гривень 7 копійок.