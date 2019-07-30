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      Курс валют на 30 липня: гривня відчутно зміцнюється щодо євро і долара

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 30 липня 2019
      Яким буде курс валют НБУ на 30 липня / ТРК "Люкс"

      На вівторок, 30 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. За даними НБУ, українська національна валюта суттєво зміцніла щодо головних валют США та ЄС.

      Так, за даними держрегулятора, якщо порівнювати з попереднім банківським днем, 30 липня гривня зміцніє на 19 копійок у відношенні до долара і на 26 копійок щодо євро.

      Цікаво: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      У вівторок, 30 липня, за один "вічнозелений" доведеться заплатити 25 гривень 25 копійок.

      Натомість головна валюта Європейського Союзу коштуватиме 28 гривень 7 копійок.

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      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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