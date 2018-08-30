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Курс валют на 30 серпня: долар подорожчав, натомість євро втрачає позиції

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Курс валют НБУ на 30 серпня: долар подорожчав, євро втратив у ціні
Курс валют НБУ на 30 серпня: долар подорожчав, євро втратив у ціні / thecorner.eu

На четвер, 30 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, американська валюта дещо долала у ціні, натомість європейська трохи послабила свої позиції.

Відповідна інформація з'явилася на сайті державного регуляторного органу.

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Так, 30 серпня ціна американського долара становитиме 28,12 гривні.

Зауважимо, що це на 7 копійок дорожче, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він, за свого боку, навпаки подешевшав.

Якщо порівнювати з курсом на середу, 29 серпня, то європейська валюта втратила 7 копійок і тепер коштуватиме 32,78 гривні.  

Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня євро Гривня НБУ
Джерело: 24 канал
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