Курс валют від НБУ на 30 серпня: вартість євро і долара фактично не зміниться
На п'ятницю, 30 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Вартість головних валют ЄС і США залишиться на тому ж рівні, що й у переддень – поки долар додасть у ціні 1 копійку, а євро навпаки її втратить.
За офіційними даними державного регулятора, у п'ятницю, 30 серпня, за один "вічнозелений" доведеться заплатити 25 гривень та 23 копійки.
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Це лише на 1 копійку більше, ніж за день до того.
Натомість європейська валюта навпаки втратить у ціні 1 копійку. У п'ятницю один євро коштуватиме 27 гривень 94 копійки.
Джерело: 24 канал
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