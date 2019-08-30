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      Курс валют від НБУ на 30 серпня: вартість євро і долара фактично не зміниться

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 30 серпня 2019
      Курс валют НБУ на 30 серпня / online.te.ua

      На п'ятницю, 30 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Вартість головних валют ЄС і США залишиться на тому ж рівні, що й у переддень – поки долар додасть у ціні 1 копійку, а євро навпаки її втратить.

      За офіційними даними державного регулятора, у п'ятницю, 30 серпня, за один "вічнозелений" доведеться заплатити 25 гривень та 23 копійки.

      Зверніть увагу! Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Це лише на 1 копійку більше, ніж за день до того.

      Натомість європейська валюта навпаки втратить у ціні 1 копійку. У п'ятницю один євро коштуватиме 27 гривень 94 копійки.

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      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Долар Євро Курси валют Валюта
      Джерело: 24 канал
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