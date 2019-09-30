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      Курс валют на 30 вересня: долар і євро вкотре здають позиції

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 30 вересня 2019
      Яким буде курс валют від НБУ 30 вересня / pixabay.com

      На понеділок, 30 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними Нацбанку, як американська, так і європейська валюти впали у ціні.

      Відповідно до даних НБУ, 30 вересня ціна одного американського долара становитиме 24 гривні 8 копійок.

      Зауважимо, що це на 11 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то він також подешевшав – мінус 13 копійок, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю, 27 вересня.

      Таким чином, у понеділок ціна євро становитиме 26 гривень 33 копійки.

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      Теги: Новини України Долар Гривня НБУ Курси валют Долар-Гривня Валюта Євро
      Джерело: 24 канал
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