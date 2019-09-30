Курс валют на 30 вересня: долар і євро вкотре здають позиції

На понеділок, 30 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними Нацбанку, як американська, так і європейська валюти впали у ціні.

Відповідно до даних НБУ, 30 вересня ціна одного американського долара становитиме 24 гривні 8 копійок. Цікаво! Курс долара до кінця 2019 року: аналітики JP Morgan зробили прогноз​ Зауважимо, що це на 11 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня. Щодо євро, то він також подешевшав – мінус 13 копійок, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю, 27 вересня. Таким чином, у понеділок ціна євро становитиме 26 гривень 33 копійки.