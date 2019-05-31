09:51
31 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни не довіряють Путіну. Літаюче таксі по-російськи
      Вєсті Кремля
      22:09, 30 травня
      Вєсті.UA: Навіщо Зеленському Саакашвілі. План по поверненню Януковича
      Вєсті.UA
      20:57, 30 травня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 2
      Згадати все
      22:00, 29 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ

      Курс валют на 31 травня: євро та долар вкотре стрибнули вгору

      1728 Читать новость на русском
      Курс валют НБУ на сьогодні 31.05.2019 - курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 31 травня / GettyImages

      На п'ятницю, 31 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві головні світові валюти вкотре помітно зросли у ціні щодо української гривні.

      Згідно з офіційними даними НБУ, в останній день травня 2019 року – 31 числа – ціна американського долара зросла у порівнянні із попереднім банківським днем на 19 копійок.

      Читайте також: У київському метро більше не буде автоматів з продажу жетонів

      Валюта США у п'ятницю, 31 травня, коштуватиме 26,87 гривні.

      Євро ж додав у ціні 16 копійок – 31 травня його можна придбати за 29,92 гривні.

      blog_ava
      У Зеленського розповіли, коли сформують новий Кабінет Міністрів
      сьогодні
      2769
      Теги: Новини України Валюта Курси валют Євро Долар Гривня Долар-Гривня
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Прем'єр-міністри України: хто, коли та скільки часу керував урядом
      сьогодні , 05:15 Прем'єр-міністри України: хто, коли та скільки часу керував урядом
      881
      Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      30 травня , 22:01 Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      Олена Скачко 1549
      Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      30 травня , 18:40 Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      1415
      Битва петицій на сайті АП: на що впливають і як це працює
      30 травня , 21:00 Битва петицій на сайті АП: на що впливають і як це працює
      Світлана Попова 1220
      Ціни на газ, готівка, парковки: що зміниться у червні
      30 травня , 20:20 Ціни на газ, готівка, парковки: що зміниться у червні
      Яніна Ткачук 2988
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук