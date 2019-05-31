Курс валют на 31 травня: євро та долар вкотре стрибнули вгору
На п'ятницю, 31 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві головні світові валюти вкотре помітно зросли у ціні щодо української гривні.
Згідно з офіційними даними НБУ, в останній день травня 2019 року – 31 числа – ціна американського долара зросла у порівнянні із попереднім банківським днем на 19 копійок.
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Валюта США у п'ятницю, 31 травня, коштуватиме 26,87 гривні.
Євро ж додав у ціні 16 копійок – 31 травня його можна придбати за 29,92 гривні.
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