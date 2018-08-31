Курс валют на 31 серпня: долар і євро знову суттєво дорожчають
На п'ятницю, 31 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як американська, так і європейська валюти дещо додали у ціні.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 31 серпня ціна американського долара становитиме 28,28 гривні.
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Зауважимо, що це на 16 копійок дорожче, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він також додав, щоправда, якщо порівнювати з курсом на четвер, 30 серпня, уже більш суттєво – плюс 28 копійки.
Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 33,06 гривні.
Джерело: 24 канал
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