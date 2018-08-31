08:49
31 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
26°C 12°C
  • субота
    28°C 15°C
  • неділя
    31°C 16°C
  • понеділок
    31°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лакшері корито для Путіна. Прокляття російської еліти
Вєсті Кремля
21:49, 30 серпня
Вєсті.UA. Дзьоб і крила Мосійчука. Музичний критик Добкін
Вєсті.UA
20:11, 30 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Курс валют на 31 серпня: долар і євро знову суттєво дорожчають

657 Читать новость на русском
Курс валют НБУ на 31 серпня
Курс валют НБУ на 31 серпня / rottenindenmark.wordpress.com

На п'ятницю, 31 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як американська, так і європейська валюти дещо додали у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 31 серпня ціна американського долара становитиме 28,28 гривні.

Зауважимо, що це на 16 копійок дорожче, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він також додав, щоправда, якщо порівнювати з курсом на четвер, 30 серпня, уже більш суттєво – плюс 28 копійки.

Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 33,06 гривні.

Теги: Новини України Валюта Курси валют євро Долар Долар-Гривня Гривня НБУ
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Політична осінь в Україні настала раніше за календарну
сьогодні, 08:15 Політична осінь в Україні настала раніше за календарну
Андрій Вігірінський
Справжній геноцид: жителі окупованого Армянська повільно помиратимуть
30 серпня, 22:00 Справжній геноцид: жителі окупованого Армянська повільно помиратимуть
Олексій Чибісов
Найкращі смартфони серпня – рейтинг Техно 24
30 серпня, 21:05 Найкращі смартфони серпня – рейтинг Техно 24
Під Львовом відгримів Zaxidfest – свято, що завжди з тобою
30 серпня, 20:00 Під Львовом відгримів Zaxidfest – свято, що завжди з тобою
Від Заходу до Сходу: які загрози несуть чергові військові навчання Росії
30 серпня, 19:01 Від Заходу до Сходу: які загрози несуть чергові військові навчання Росії
Інна Жолобович
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Головні новини 5 квітня: хімічна атака по Сирії, обшуки в "Укрнафті"
 6 квітня 2017 , 07:55
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
"Севілья" в компенсований час перемогла "Реал" та вийшла на друге місце у таблиці
 15 січня 2017 , 23:37
Скандальний український арбітр, який має російський паспорт, завершив кар'єру, – ЗМІ
 8 серпня 2017 , 09:09
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук