Курс валют на 31 серпня: долар і євро знову суттєво дорожчають

На п'ятницю, 31 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як американська, так і європейська валюти дещо додали у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 31 серпня ціна американського долара становитиме 28,28 гривні. Читайте також: Чому обвалилася гривня: пояснення Нацбанку Зауважимо, що це на 16 копійок дорожче, аніж було попереднього банківського дня. Щодо євро, то він також додав, щоправда, якщо порівнювати з курсом на четвер, 30 серпня, уже більш суттєво – плюс 28 копійки. Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 33,06 гривні.