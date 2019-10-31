Курс валют на 31 жовтня: долар та євро трішки впали

На четвер, 31 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти дещо втратили в ціні.

За даними на офіційному сайті НБУ, американська валюта втратила в ціні 12 копійок. Тож у четвер долар США коштує 24 гривні 99 копійок. Читайте також: Хочемо рости більше, – Зеленський озвучив сподівання від економіки у 2020 році Водночас європейська валюта здешевшала на 11 копійок. Так, вартість євро становить 27 гривень 75 копійок.