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      Курс валют на 31 жовтня: долар та євро трішки впали

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 31 жовтня 2019
      Курс валют НБУ на 31 жовтня / unsplash.com

      На четвер, 31 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти дещо втратили в ціні.

      За даними на офіційному сайті НБУ, американська валюта втратила в ціні 12 копійок. Тож у четвер долар США коштує 24 гривні 99 копійок.

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      Водночас європейська валюта здешевшала на 11 копійок. Так, вартість євро становить 27 гривень 75 копійок.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України НБУ Гривня Долар-Гривня Долар Євро Валюта Курси валют
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