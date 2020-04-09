Курс валют на 9 квітня: долар знову починає дорожчати
На четвер, 9 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Після чотириденного падіння долар вперше зміцнів щодо гривні. Євро ж залишився практично на попередньому рівні.
За даними національного регулятора, у четвер вартість одного долара становитиме 27 гривень 20 копійок.
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Це на 10 копійок більше, ніж попереднього банківського дня – 8 квітня. Цікаво, що долар здорожчав вперше за останні 5 банківських днів – ще від четверга 2 квітня.
Увесь попередній тиждень американська валюта лише дешевшала і втратила у ціні одразу 65 копійок, опустившись з 27,75 гривні до 27,1 гривні.
На міжбанку курс долара буде дещо вищим за офіційний. 9 квітня він торгуватиметься у межах 27,34 – 27,38 гривні. В обмінниках долар коштуватиме 27 гривень 46 копійок, свої вічнозелені можна буде продати за 27 гривень.
Водночас курс євро залишається майже незмінним. У четвер європейська валюта коштуватиме 29 гривень 58 копійок.
Таким чином за останню добу вартість євро змінилася лише на 1 копійку у бік здорожчання.
За останній тиждень європейська валюта подешевшала на 74 копійки – від 30 гривень 32 копійок. Тижневий мінімум євро був 7 квітня, коли той коштував 29 гривень 38 копійок.
На міжбанку євро, як і долар, дещо випереджає офіційний курс – він буде у межах 29,74 – 29,78 гривні. В обмінниках за європейську валюту доведеться заплатити 29 гривень 74 копійки, свою можна продати за 29 гривень.
Середньорічний курс гривні щодо долара / інфографіка 24 каналу
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