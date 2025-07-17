Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію регіону.

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Що відомо про стрілянину на полігоні ЗСУ на Чернігівщині?

Правоохоронці повідомили, що в середу, 16 липня, надійшла інформація про те, що на території навчального центру під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців.

Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули,

– повідомили в поліції.

Вказується, що правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовців.