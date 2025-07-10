Курсант розстріляв військових на полігоні ЗСУ на Чернігівщині
В Чернігівській області на території навчального центру під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців. Внаслідок поранень двоє військових загинули.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію регіону.
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Що відомо про стрілянину на полігоні ЗСУ на Чернігівщині?
Правоохоронці повідомили, що в середу, 16 липня, надійшла інформація про те, що на території навчального центру під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців.
Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули,
– повідомили в поліції.
Вказується, що правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовців. В поліції додали, що триває досудове розслідування.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за пунктом 1 частиною 2 статтею 115 Кримінального кодексу України.
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До слова, ввечері в середу, 9 липня, в центрі Сум сталася стрілянина. Одна людина із вогнепальним пораненням потрапила до лікарні. Поліція встановлює обставини стрілянини в місті.