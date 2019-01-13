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      Курсанти академії Нацгвардії влаштували флешмоб на підтримку полонених моряків: вражаюче відео

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      Флешмоб на підтримку українських полонених моряків
      Флешмоб на підтримку українських полонених моряків / Фото з соціальних мереж

      У Харкові 350 курсантів Національної академії Національної гвардії України взяли участь у наймасштабнішому флешмобі в Україні на підтримку українських полонених моряків.

      Про це курсанти повідомили на сторінці у Facebook.

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      Особливістю флешмобу став вірш "Єднаймося військові України". Його написав майбутній офіцер, курсант факультету логістики Богдан Кушнір усього за кілька хвилин. Каже, що це результат його власних емоцій через події в Керченській протоці та на Сході України. 

      Учасники флешмобу привітали моряків, тримаючи в руках прапори України, штандарти ВНЗ і Військово-морських сил.

      Я хочу донести своїм віршем і флешмобом, що вони ("українські полонені моряки", – 24 канал) не мають полишати надії. Вони мають вірити у те, що за них тут борються хлопці, курсанти, офіцери, сержанти, солдати – всі військовослужбовці всіх різновидів військ борються за них і стоятимуть до останнього,
      – наголосив Богдан Кушнір.

      Як українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року Росія вчинила акт агресії проти України у Керченській протоці. Того дня прикордонний корабель РФ протаранив буксир українських військових. Це трапилось, коли три українські військові судна законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Після нападу українські судна продовжили рухатись до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього шість українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

      Адвокати українських моряків прогнозують, що суд над полоненими в Росії почнеться не раніше, ніж через рік. А поки що бранців тримають під вартою та просто продовжують терміни арештів.

      Теги: Новини України Новини Харкова Україна – Росія Збройні сили України Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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