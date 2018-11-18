Курсанти у Житомирі освоїли незвичне бойове мистецтво: захопливі фото та відео

Курсанти Житомирського військового інституту, крім звичних прийомів рукопашного бою, освоюють ще й бойове мистецтво тхеквондо. 30 курсантів навчаються під керівництвом тренера з Кореї.

А все для того, щоби дати відсіч ворогу навіть, якщо він буде на відстані витягнутої руки.

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Лі Дже Су – один з кращих фахівців з бойового мистецтва Кореї. Тхеквондо він займається вже понад 20 років, за цей час провів подібні курси для армій Греції та Узбекистану.



Курсанти Житомирського військового інституту

"Моя оцінка курсантам дуже хороша, тому що у військових вже є дуже хороший потенціал та попередня підготовка", – розповів тренер Лі Дже Су.



Бойове мистецтво тхеквондо

Нову для української армії систему бою хочуть включити до курсу загальної підготовки всіх курсантів Житомирського інституту.

"Найбільш вдалі елементи тхеквондо ми імплементуємо для всіх курсантів в системі підготовки як рукопашного бою, який ведеться в інституті, так і в систему бойової армійської системи", – пояснив начальник Житомирського військового інституту Юрій Левченко.



Тренування

Навчання із корейським наставником триватиме рік. За цей час українські захисники опанують найкращі прийоми, як дати прочуханки російським найманцям в ближньому бою. Ольга Залуцька, Валерій Ніканоров, 24 канал.