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Куртка за 42 тисячі та брендове взуття: журналісти з'ясували, як Ляшко "підтримує" українське

20:41, 16 грудня 7192 Читать новость на русском
Олег Ляшко
Олег Ляшко / Getty Images

Лідер "Радикальної Партії" Олег Ляшко завжди закликає захищати українського виробника та купувати українське. Під час одного з ток-шоу на українському телеканалі політик припустив, що його годинник може бути вітчизняного виробництва. Саме після такої гучної заяви журналісти зацікавилися, яким українським аксесуарам і одягу віддає перевагу головний "радикал" України.

Ініціатором такого розслідування став відомий український ведучий Сергій Іванов, який опублікував відповідний допис на своїй сторінці у Facebook.

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Так, за інформацією ресурсу "Страна", Ляшко носить швейцарський годинник Festina, вартість якого становить щонайменше 4 689 гривень. До слова модель F16992/2, яку нардеп одягнув на останній телеефір має корпус з нержавіючої сталі та ремінець зі шкіри теляти.

Ляшко, годинник, Радикальна партія, гроші
Олег Ляшко та його годинник

Крім того, лідер "Радикальної партії", є поціновувачем відомого американського бренду UGG, а саме її легендарних чобіт з вовни. До прикладу, на кількох фотографіях, які народний обранець виклав на своїй сторінці у Facebook, він сидить у дворі свого будинку в уггах, які коштують близько 4,7 тисяч гривень (170 доларів).

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Також на кількох світлинах він красується у куртці фірми Simms. Вартість такого одягу коливається від 23 760 до 26 460 гривень (ціна залежить від кольору та розміру).

Ляшко, куртка, Simms, гроші, Радикальна партія
Ляшко у куртці від фірми Simms, що коштує від майже 24 тисяч гривень

Є у гардеробі парламентаря і куртка від німецького бренду класу люкс Patrick Hellmann. Коштує таке диво швейної промисловості понад 42 тисячі гривень (1290 євро). Додамо, що це бестселер від Patrick Hellmann Collection.

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Ляшко, куртка, бренд, Patrick Hellmann, гроші

Теги: Новини України Новини політики гроші Олег Ляшко Радикальна партія Мода
Джерело: 24 Канал
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