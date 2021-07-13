Підвал замість 2 поверху, а море – просто картинка: курйоз в готелі Одеси – відео

Відпочивальники замовили номер у готелі Одеси. Їм пообіцяли два поверхи та гарний вигляд на море. Але згодом виявилось, що 2-ий поверх – це підвал, а вікно з морським видом – намальоване.

У мережі опублікували відповідне відео. Про інцидент повідомили 12 липня в одному з телеграм-каналів Одеси. Однак, коли саме стався такий інцидент – невідомо. Також немає інформації про інші деталі події.

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Просто картинка в рамці

Відпочивальники напередодні забронювали готель. На записі видно, як чоловік спускається сходами в підвал, який начебто є другим поверхом.

Він знімає приміщення, де помітно, що в кімнаті немає жодного краєвиду. Лише картина в рамці, на якій зображено море.



Замість другого поверху – підвал, замість краєвиду – картинка / Скриншот відео

Понад 800 користувачів прокоментували цей допис. Здебільшого люди сміються. Дехто вважає, що відпочивальники обов'язково "віддячать" власникам готелю. Хтось пише, що в інших містах періодично теж трапляються такі випадки. На фото – одне, а в житті – зовсім інше.

В готелі Одеси трапився курйоз: замість краєвиду людям дали картинку в рамці – відео