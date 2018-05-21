Курйоз у відкритому космосі: астронавт пошився у дурні під час прямої трансляції

Курйозний випадок трапився із космонавтом Дрю Ф'юстелом. Під час виходу у відкритий космос він не зміг скористатися камерою GoPro. З проблемою він звернувся до славнозвісного "Х'юстона" (Центр управління польотами).

Про це пише Science Alert.

"Привіт, Х'юстон, я хочу поставити питання про GoPro дуже швидко. Я натискаю на запис, але з'являється напис "Відсутня SD". Як мені записати відео і чи повинен горіти червоний сигнал?" – запитав Ф'юстел.

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У Х'юстоні це запитання зустріли довгою паузою, та зрештою пояснили астронавтові, що "Відсутня SD" означає, що там відсутня SD-карта пам'яті.

При цьому переговори космонавта з Центром управління польотів транслювалися в прямому ефірі, тож згодом цей запис викликав глузування в соцмережах.

Як відомо, сучасні камери GoPro не мають вбудованої пам'яті, астронавт забув її вставити, однак вже не міг швидко повернутися назад, щоб отримати SD-карту.

Щоправда, варто відзначити, що Ф'юстел і його напарник Ріккі Арнольд провели успішний вихід у відкритий космос. Астронавти успішно перевірили і замінили два охолоджуючих агрегати, які кріпляться із зовнішнього боку станції. Вихід у відкритий космос тривав приблизно шість з половиною годин.

Курйоз у відкритому космосі

Що таке Центр управління польотами у Х'юстоні? Це космічний центр, який відповідає за дії космічних шатлів після їх запуску і аж до приземлення. Тут виконують програми, пов'язані із забезпеченням пілотованих польотів, космічної медициною і авіацією. Фраза "Х'юстон, у нас проблеми" стала крилатою після виходу фільму "Аполлон 13" (стрічка про невдалу місію на Місяць).