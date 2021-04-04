"Хвостатики", політ у космос та пів млина: курйози електронного декларування
Українські чиновники до 1 квітня мали подати свої декларації за 2020 рік. Однак поняття статки та доходи дехто з них розуміє досить своєрідно. Так, депутати декларували домашніх улюбленців, лева та навіть квиток на політ у космос.
Джерело:24 канал
Курйози електронного декларування-2021
З'ясувалася, що українські чиновники вважають особливо цінним статком своїх домашніх улюбленців. Більше про зашквари у деклараціях читайте далі.
Цікаво Депутатка Устінова задекларувала "котика-муркотика" та "собаку-тапки-погризяку"
Рухоме майно у вигляді тварин
Найбільше відзначився господар африканського лева Саїд Джавїд з Харківської міськради. Власником хижака член ОПЗЖ став у 2017 році. До речі, вартість тварини політик не вказав.
Мій хижак. Мій красунчик. Я йому і мама, і тато, адже він виріс на моїх руках,
– написав про тварину чиновник в інстаграмі.
Саїд Джаїд та його цінне рухоме майно / Фото зі сторінки депутата в інстаграмі
Депутатка від партії "Голос" Олександра Устінова вказала у декларації "собаку-тапки-погризяку" та "котика-муркотика". Політикиня каже, що немає дорогих шуб та "іншого хламу", через це задекларувала найдорожче – кота та собаку.
Що депутатка написала про тварин
- Лабрадор Коді – "друг сім'ї, який шКоднічає, гризе взуття, вигулює вечорами, приносить радість та щастя".
- Кіт Жорік – "маленький, волохатий, тендітний. Муркотить колискові вечорами, вранці підіймає краще за будильник, дере коробки".
Устінова зазначила, що тварини їй дісталася "у спадок від родини з Луганщини, яка втікала від неоголошеної війни закордон і шукала для своїх улюбленців нову родину". До речі, депутатка також задекларувала футболку "Ukraine Fuck Corruption".
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Перший "космічний" мер
Очільник міської ради Дніпра Борис Філатов зазначив, що володіє квитком на суборбітальний політ у космос. Вартість такої подорожі не з дешевих – 1,4 мільйона доларів. Коли Філатов відправиться досліджувати галактику наразі невідомо. Може, після пандемії коронавірусу.
Власник церкви
Заступник голови Конституційного Суду суддя Сергій Головатий щороку декларує храм у селі Вільшана Черкаської області. Все тому, що він є головним меценатом будівництва, отже й вважає себе власником.
До речі, юридично храм належить Українській православній церкві Київського патріархату.
Церква Головатого / Фото mandry.ck.ua
Кива більше не власник жомової ями на Полтавщині
Легендарна жомова яма народного депутата Іллі Киви кудись зникла з його декларації. Раніше чиновник "здавав її в оренду" за понад 1 мільйон гривень на рік, що становить 100 тисяч гривень на місяць. Мабуть, орендарі подумали, що знайдуть яму за дешевшу плату.
Цікаво, що Кива не зазначив у декларації за скільки продав своє володіння. Але, оскільки воно приносило йому багато грошей, то, мабуть, продав за мільйони.
Кива вміє навіть на болоті заробляти мільйони
Пів млина у декларації
Депутатка Харківської міської ради Альона Агеєнко задекларувала пів млина на Дніпропетровщині. Ось що таке справжнє зубожіння – коли на весь грошей вже не вистачає.
Попри це Агеєнко отримала непоганий "подарунок" – 4 мільйони гривень. Саме таке походження своїх статків назвала чиновниця.
"Леді Ю"
Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко стала власницею ТОВ "Леді Ю". Чим саме займається компанія з гучною назвою неясно. Відомо лише, що зареєстрована "Леді Ю" на вулиці Оранжерейній у Києві, а її вартість – 35 тисяч гривень.
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Бідний Аваков
Не всі чиновники заможні. От міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на роботу добирається на метро, а живе взагалі у готелі. Так, урядовець не задекларував ні власний, ні службовий автомобіль.
Попри те, що Аваков міністр вже майже 7 років і відповідно працює у Києві, у нього досі "немає" жодної нерухомості у столиці. Чиновник "змушений" орендувати номер у готелі "Київ".
До речі, міністр – справжній поціновував мистецтва. Він є власником колекцій картин, годинників, марок, зброї та навіть дорогих вин марки Chateau Mouton-Rothschild.
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