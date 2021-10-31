Що сталося на виборах 31 жовтня та які курйози найбільше вразили харків'ян – читайте в матеріалі.

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Кандидати із божою допомогою

Перед голосуванням одразу кілька кандидатів вирішили заручитися підтримкою Бога чи принаймні електорату вірян. Хтось із них про це заявив сам, а хтось просив це зробити колег.

Зокрема, Михайло Добкін написав у своєму фейсбуці "Йдемо вперед на крейсерській швидкості! З Богом!". До цієї публікації він прикріпив фото, на якому підпалює свічку в храмі. Згодом політик навіть оприлюднив відео звідти.



Екснардеп ставить свічку в храмі / Фото з фейсбуку Михала Добкіна

Також екснардеп зазначив, що продовжує працювати над результатом виборчого марафону й сьогодні, у "такий важливий для нього день". Залишається лише здогадуватися, що саме він вважає роботою над результатом.

Проте важко не помітити, що Добкін не надто добре працював над покращенням епідеміологічної ситуації в Харкові. Про це свідчить відсутність маски на його обличчі під час перебування в приміщенні церкви.

Окрім нього, в мережі повідомив про своє відвідування церкви й самовисуванець Денис Ярославський. Він написав, що в житті перед кожним рішенням "звертається до Отця Нашого". Мовляв, просить дати сили йти дорогою, яка для нього приготована. Не забув кандидат додати й фото відвідування храму без захисної маски.



Кандидат у мери Харкова молиться в церкві / Фото з фейсбуку Дениса Ярославського

Мешканці Харкова теж могли зустріти в церкві й іншого кандидата – Ігоря Терехова. Про це розповів речник міськради Юрій Сидоренко. Він зазначив, що лише після цього Терехов поїхав до дільниці на майдані Конституції, 28. Фото відвідування храму цим політиком у мережі не публікували.

Замість виборів до Зоопарку

Станом на 16 годину явка на дільницях була досить низькою – проголосували тільки 22,7% виборців. Проте в телеграмі "Ху***й Харьков" спробували це пояснити тим, що жителі міста в цей день пішли в інші місця. Зокрема, в зоопарк, де в неділю 31 жовтня були довжелезні черги.



Черга до зоопарку в день виборів / Фото телеграму "Ху***й Харьков"

Туалетний папір і крупи збільшили явку

Рух ЧЕСНО повідомив, що біля дільниць у Харкові почали проводити продуктові ярмарки. Їх організували нібито для того, щоб підвищити явку виборців. Там продавали крупи, цукор, консерви та навіть туалетний папір.

Якщо відвідувачі ярмарки робили селфі з хештегом #Харківголосує, то в них з'являвся шанс виграти низку призів. Зокрема, це могли бути:

квитки в кіно, футбол чи спа-процедури;

абонемент курсів англійської мови;

безкоштовна кава чи бутерброд.

У кожного намету ярмарок були дозвільні документи. Їх видавали учасникам в одному з виконавчих комітетів міськради Харкова. Там зазначали дозволений час роботи – від 8 години ранку до 10 години вечора.

Продуктові ярмарки біля дільниць у Харкові / Фото ЧЕСНО