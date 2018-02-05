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Курйозна ДТП у Києві: жінку залило каловими масами

21:27, сьогодні 1149 Читать новость на русском
Біотуалет упав на автомобіль Kia у Києві
Біотуалет упав на автомобіль Kia у Києві / dtp.kiev.ua

Удень 5 лютого у Києві на вулиці Данькевича сталася дещо незвична та курйозна ДТП за участю автомобіля та біотуалета, в результаті чого жінку залило каловими масами.

Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

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"Попередньо, маф із жінкою просто впав на автомобіль Kia, що стояв поруч. У підсумку кілька літрів екскрементів залили вміст капсули, де перебувала консьєржка", – підкреслюють журналісти ресурсу.

Зазначається, що жінка серйозних ушкоджень не отримала, однак працювати далі не змогла.

Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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