Курйозна ДТП у Києві: жінку залило каловими масами
21:27, сьогодні 1149 Читать новость на русском
Удень 5 лютого у Києві на вулиці Данькевича сталася дещо незвична та курйозна ДТП за участю автомобіля та біотуалета, в результаті чого жінку залило каловими масами.
Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.
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"Попередньо, маф із жінкою просто впав на автомобіль Kia, що стояв поруч. У підсумку кілька літрів екскрементів залили вміст капсули, де перебувала консьєржка", – підкреслюють журналісти ресурсу.
Зазначається, що жінка серйозних ушкоджень не отримала, однак працювати далі не змогла.
Джерело: 24 Канал
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