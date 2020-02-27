Курйозна ДТП з "мигалками" в Москві: до аварії причетні Дума, МВС і ФСБ – відео
У Москві сталася нетипова ситуація. Тут співробітник ФСБ, що перебували у машині МВС, зіштовхнулися з службовим авто заступника голови Держдуми. Цікаво, що на обох машинах було встановлено проблискові маячки або, як їх називають у народі, "мигалки".
Інцидент трапився ще 24 грудня. Проте про нього стало відомим лише 27 лютого. Відповідну інформацію оприлюднив телеграм-канал Baza.
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За даними ресурсу на Садово-Кудрінській вулиці службова машини марки BMW, так звана "сімка", зіштовхнулася з Renault, що належить МВС РФ. У першій машині перебувала заступниця голови Держдуми Ольга Тимофеєва, а у другій чомусь сидів штатний співробітник ФСБ.
Жодна зі сторін себе винною не визнає. Адже обидві рухалися з проблисковими маяками, тому мали пріоритетне право на проїзд.
Наразі у мировому суді Пресненського району Москви триває судове засідання. До суду клопотання подав водій Держдуми.
Дивіться відео, як зіштовхнулися машина Думи з авто МВС, у якому перебував співробітник ФСБ
Ще одна курйозна ситуація сталася нещодавно в Рівному. Тут підліток викрав маршрутку з пасажирами.
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