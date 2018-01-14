Курйозний б’юті-тренд: манікюр з жіночими грудьми набирає шаленої популярності
02:03, сьогодні 1278 Читать новость на русском
Сьогодні нікого не здивуєш дивними модними тенденціями, однак деякі випадки трапляються дуже кумедними. Як ось, наприклад, манікюр з малюнками жіночих принад.
Сьогодні запеклі модниці з усього світу експериментують з манікюром у вигляді жіночих грудей і не бояться втілювати нові ідеї. Деякі nail-майстри навіть роблять "груди" об'ємними заради більшої реалістичності.
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Пропонуємо декілька курйозних варіантів для ваших шалених вечірок.
Джерело: 24 Канал
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