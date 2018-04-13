23:05
13 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
17°C 4°C
  • субота
    15°C 7°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    20°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Велосипед Ангели Меркель. Заборона Telegram
Вєсті Кремля
22:54, сьогодні
Вєсті.UA. Невиконані обіцянки Порошенка.
Вєсті.UA
22:28, сьогодні
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Кутового повертають у Кабмін віце-прем'єром, – ЗМІ

4746 Читать новость на русском
Тарас Кутовий
Тарас Кутовий

Міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий, який подав у відставку близько року тому, може повернутися в уряд.

Інформація про те, що Кутовий може відкликати свою заяву з'явилася тиждень тому і зараз все більше інсайдерів повідомляють, що його повернення – питання вирішене.

Ця новина була дуже позитивно сприйнята ринком. Аграрії пов'язують з Кутовим низку ефективних змін в галузі і сподіваються, що з його поверненням цей курс продовжиться.

Адже його розуміє ринок та Європа, з якою терміново доведеться вирішувати цілий клубок проблем, починаючи з землі і закінчуючи дотаціями,
– цитують одного з сільгоспвиробників аграрні ЗМІ.

Він домігся, закріплення в держбюджеті обсягу дотацій в еквіваленті 1% від аграрного ВВП, що забезпечило сільгоспвиробникам стабільну підтримку. Також Тарас Кутовий виступав за найбільш зважений варіант проведення земельної реформи у формі обороту прав оренди. Його називають "найбільш європейським з усіх аграрних міністрів", що перевершує навіть свого попередника, відомого "технократа" Олексія Павленка.

"Було б правильно розширити повноваження, і призначити Тараса Кутового віце-прем'єром з питань АПК. Те, що в Україні, де агропромисловий комплекс займає провідне місце в економіці, в Кабміні немає профільного віце-прем'єра – нонсенс. Кутовий, маючи більше повноважень, зміг би в повній мірі реалізувати необхідні сільгоспвиробникам реформи", – говорить представник однієї з найбільших аграрних асоціацій.

Повідомлялося, що переговори про повернення Кутового ведуться вже кілька місяців, в тому числі на рівні Адміністрації Президента.

Нагадаємо, що Тарас Кутовий був призначений міністром агрополітики в квітні 2016 року. Він пробув на цій посаді 13 місяців, реалізувавши кілька масштабних реформ, після чого прийняв рішення зосередитися на інвестиційній діяльності.

Теги: Новини України Новини політики Міністерство аграрної політики Кутовий Тарас Вікторович
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Луганськ сьогодні: як прославити
сьогодні, 22:01 Луганськ сьогодні: як прославити "ЛНР", увіковічити "падших" і не засміятися
Блог Медіа 594
Война или фиктивность: к чему приведут взаимные угрозы Трампа и Путина
сьогодні, 21:00 Война или фиктивность: к чему приведут взаимные угрозы Трампа и Путина
780
Куди поїхати на травневі свята в 2018 році: 7 крутих ідей
сьогодні, 20:02 Куди поїхати на травневі свята в 2018 році: 7 крутих ідей
Настя Сукач 1495
Як Аваков завдає збитки державному бюджету
сьогодні, 19:00 Як Аваков завдає збитки державному бюджету
755
Кого будуть підтримувати українські олігархи на майбутніх президентських виборах
сьогодні, 18:00 Кого будуть підтримувати українські олігархи на майбутніх президентських виборах
1823
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук