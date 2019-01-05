Кутя – головна страва на Святвечір: чим корисна і скільки її можна з’їсти

Вечеря напередодні Різдва традиційно є сімейною та символізує домашнє вогнище. Господині готують основні види пісних страв, серед яких є й кутя.

Лікар-дієтолог Мирослави Березової в ексклюзивному коментарі розповіла, чим корисна кутя і скільки її можна з'їсти.

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З якого зерна краще робити кутю

Традиційно кутя готується з цільнозернової пшениці, хоча в деяких регіонах України як основу використовують ячмінь, перлову крупу, рис або навіть горох.

Проте лікар-дієтолог зазначає, що однозначної відповіді, який вид злаку буде найкориснішим – немає.

Лікар-дієтолог Мирослава Березова “Булгур – виготовляється з цільного зерна пшениці. Він хоч і містить дещо менше корисних складників, проте і час варіння набагато менший – близько 20 хвилин. Рис – крупа, що містить багато вуглеводів, калію, фосфору, клітковини та рис не підійде тим, хто страждає на закрепи і метеоризм”.

Щодо перлової крупи, то вона містить вітаміни А, Е, РР, D, клітковину, фосфор і нижчу кількість вуглеводів, тому більш прийнятна для пацієнтів з цукровим діабетом. Людям з несприйняттям глютену краще підійде кутя з рисом.

Кутя з булгуру, рису, пшениці, перлової крупи

Традиційна кутя з пшениці – джерело цінного рослинного білка, вуглеводів, вітамінів групи B та Р, антиоксидантів, катехінів та антоціанів. Страви з пшениці не рекомендуються пацієнтам з цукровим діабетом та при загостренні неспецифічного виразкового коліту та хворобі Крона.

Крім зерна в кутю додають мед, тертий мак, родзинки, горіхи, іноді курагу.

Попри те, що мед надзвичайно корисний та містить різноманітні вітаміни та мікроелементи, він висококалорійний продукт. Не бажано використовувати його при підвищеній кислотності шлунку. Також обмежте у вживанні меду дітей до 3 років.

Крім зерна в кутю додають мед, тертий мак, родзинки, горіхи, іноді курагу

Сухофрукти містять фолати, мікроелементи, є джерелом клітковини і антиоксидантів, особливо поліфенолів. Горіхи – джерело цінних жирів, а мак містить багато корисних мікроелементів,

– зазначила Мирослава Березова

Як зробити кутю кориснішою

Щоб кутя принесла користь, необхідно правильно обрати зерно та приготувати. Дієтолог порадила купувати цільне зерно пшениці.

Лікар-дієтолог Мирослава Березова “Перед приготуванням пшеницю потрібно перебрати та замочити у воді на кілька годин, найкраще – на всю ніч. Так ми зможемо знизити вміст фітинової кислоти, що порушує всмоктування в кишківнику корисних мікро- та макроелементів”.

Мирослава Березова зазначає: переїдати кутю не потрібно, яка б смачна вона вам не здавалася – 3-4 столових ложок на вечір буде достатньо.

Не рекомендують їсти кутю пацієнтам з цукровим діабетом, а також пацієнтам з загостренням шлунково-кишкових захворювань.

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