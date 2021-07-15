Про це повідомили 14 липня. Мешканці будинку на Богомаза 188 кажуть, що боротись із цим почали ще 6 років тому, однак все на марно.

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Балкон помешкання, звідки лине сморід / Фото "Інформатора"

Сморід не дає нормально жити

Люди припускають, що мешканка квартири не прибирає результати життєдіяльності десятка своїх домашніх улюбленців. Як наслідок, звідти йде жахливий сморід. Через це мешканці сусідніх помешкань навіть не можуть навіть відкрити свої вікна.

Хочу акцентувати на тому, що періодично чую, як там літають предмети. Думаю, що кидають у тварин, бо після цього лунають скавчання чи стогони котів і собак,

– розповіла жителька цього дому.

Довелося викликати поліцію

Люди бояться, щось говорити жінці, яка там живе, бо вона поводиться агресивно. Також припускають, що в неї є кримінальне минуле, однак це ніяк не підтверджено.

Однак в суботу, 10 липня, довелося викликати правоохоронців. Причиною для цього став так званий трупний запах, який почав йти із квартири.

Коли патрульні приїхали, ця жінка не пустила їх у помешкання. Проте вони встигли побачити крізь відчинені двері антисанітарію та багато тварин.

Сама власниця квартири сказала, що її сусіди можуть поплатитися за наклепи. Це також було єдине, що вона сказала й журналістам.

Мешканці будинку розповідають про цю квартиру: відео "Інформатора"

Зверніть увагу! У Мукачеві біля вулиці Пряшівська неподалік від житлових будинків виявили трупи корів, кіз та свиней. Правоохоронці повідомили, що мертві свійські тварини пролежали там щонайменше добу.