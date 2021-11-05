Нові дані опублікували на сайті Національного агентства з протидії корупції. Про зміну матеріального статусу стало відомо 5 листопада.

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Дві квартири

Згідно з документом, прокурор став власником апартаментів площею 74,6 метра квадратних. Вартість квартири становить 1,83 мільйона гривень, водночас 1,46 мільйона гривень Дмитро Батлук узяв у кредит.

За даними щорічної декларації, у 2020 році прокурор заробив 380 тисяч гривень та отримав ще 241 тисячу гривень пенсії.

До того ж у декларації він вказав ще 53 тисячі гривень пенсії, яку отримав його батько. У розділі "нерухомість" зазначена квартира на 69,8 метра квадратних, яку він має разом із батьком.

Квартира в подарунок

Співробітниця Новобаварської прокуратури в Харкові Олена Ісікова стала власницею квартири вартістю 400 тисяч гривень. Це майже 2 річні зарплати українця.

Прокурорка задекларувала нові апартаменти як подарунок. Квартиру, за даними, подарувала Віра Ісікова. Жінка й прокурорка мають однакове прізвище, тому, ймовірно, це її родичка.