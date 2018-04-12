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Квартира Лещенка: на будинку, де живе нардеп, встановили пам'ятну табличку з його фото

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Меморіальна табличка на будинку, де розташована квартира Лещенка
Меморіальна табличка на будинку, де розташована квартира Лещенка / Facebook-сторінка Сергія Бригадира

Невідомі встановили пам’ятну табличку на будинку в Києві, де раніше нардеп Сергій Лещенко придбав квартиру за 300 тисяч доларів.

Про це у Facebook повідомив Сергій Бригадир.

"У цьому будинку за 7,5 мільйона гривень купив квартиру площею 192 квадратних метра видатний український журналіст і борець з корупцією Сергій Лещенко", – мовиться у тексті на табличці.

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На табличці також написано, що своє житло Лещенко придбав нібито за гроші Сергія Льовочкіна, Івана Фурсіна та Дмитра Фірташа.

Нагадаємо, 6 вересня 2016 року з'явилась інформація, що депутат Сергій Лещенко купив квартиру площею майже 200 квадратних метрів у новобудові за 7,5 мільйона гривень. Під час розслідування щодо ймовірного незаконного збагачення Лещенка НАБУ встановило, що в діях політика є склад адміністративного, але не кримінального правопорушення.

Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Сергій Лещенко Нерухомість
Джерело: 24 Канал
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