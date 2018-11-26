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      Квартира на Новий рік: ціна оренди у містах України

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      Оренда квартир у Львові у новорічну ніч
      Оренда квартир у Львові у новорічну ніч / 24 канал

      З наближенням новорічної ночі все нагальніше постає питання, де її святкувати.

      Чимало українців подумують про те, щоб зустрічати Новий рік не в звичних чотирьох стінах, а щонайменше відправитись за новорічними пригодами в інше місто.

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      У популярних туристичних містах варіантів орендувати житло на 1 січня залишається все менше.

      Новий рік у Львові

      Сайти з пошуку житла пишуть, що найпопулярнішим серед українців у новорічно-різдвяний період є Львів.

      Так, згідно з даними на сайті подобової оренди житла dobovo.com, на кінець грудня у місті Лева заброньовано вже майже 80% помешкань.

      За ліжко-місце у хостелі просять від 150 гривень, а за найдорожчі на цьому сайті 4-кімнатні апартаменти просять 25 тисяч гривень за ніч.

      В середньому за однокімнатну квартиру в центрі Львова просять 2,3 тисячі гривень на добу. Двокімнатні квартир обійдуться в середньому 3,5 тисячі гривень, а за трикімнатну доведеться викласти 5,5 тисячі гривень.

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      Що цікаво, на новорічний період квартири у Львові здають не менше, ніж на 3 ночі.

      Львів новий рік оренда житла
      Близько 80% житла на Новий рік у Львові уже заброньовано

      На Новий рік – у Карпати

      Якщо ви хочете відпочити від галасливих міст і побути трохи ближче до природи, можна на довгі новорічно-різдвяні вихідні махнути у Карпати.

      Щоправда, тут ситуація з орендою житла ще менш втішна, ніж у Львові.

      Так, на святковий період тут заброньовано уже понад 90% помешкань.

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      Номери у готелях пропонують за 1000-1500 гривень за добу, пише "Сегодня".

      Карпати Новий рік оренда житла
      Новий рік у Карпатах – ціни на оренду помешкань

      Новий рік в Одесі

      Поки, на диво, невисокий ажіотаж навколо оренди житла на новорічну ніч в Одесі.

      Згідно з даними на сайтах нерухомості, тут поки заброньовано лише 50% помешкань, тому тим, хто захоче зустріти Новий рік біля моря, поки є з чого вибирати.

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      Однокімнатні апартаменти з видом на море можна орендувати за 4000 гривень за три дні. За ту ж ціну можна зняти однокімнатну квартиру на Дерибасівській.

      Одеса Новий рік ціна на оренду квартир
      В Одесі доступні для оренди на Новий рік ще 50% помешкань

      Порівняйте, на скільки зросли ціни на оренду житла у новорічну ніч у містах України у порівнянні з минулим роком.

      Теги: Новини нерухомості Новини Одеси Новини України Ціни на нерухомість оренда житла Новорічні свята Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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