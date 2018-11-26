Квартира на Новий рік: ціна оренди у містах України

З наближенням новорічної ночі все нагальніше постає питання, де її святкувати.

Чимало українців подумують про те, щоб зустрічати Новий рік не в звичних чотирьох стінах, а щонайменше відправитись за новорічними пригодами в інше місто.

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У популярних туристичних містах варіантів орендувати житло на 1 січня залишається все менше.

Новий рік у Львові

Сайти з пошуку житла пишуть, що найпопулярнішим серед українців у новорічно-різдвяний період є Львів.

Так, згідно з даними на сайті подобової оренди житла dobovo.com, на кінець грудня у місті Лева заброньовано вже майже 80% помешкань.

За ліжко-місце у хостелі просять від 150 гривень, а за найдорожчі на цьому сайті 4-кімнатні апартаменти просять 25 тисяч гривень за ніч.

В середньому за однокімнатну квартиру в центрі Львова просять 2,3 тисячі гривень на добу. Двокімнатні квартир обійдуться в середньому 3,5 тисячі гривень, а за трикімнатну доведеться викласти 5,5 тисячі гривень.

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Що цікаво, на новорічний період квартири у Львові здають не менше, ніж на 3 ночі.



Близько 80% житла на Новий рік у Львові уже заброньовано

На Новий рік – у Карпати

Якщо ви хочете відпочити від галасливих міст і побути трохи ближче до природи, можна на довгі новорічно-різдвяні вихідні махнути у Карпати.

Щоправда, тут ситуація з орендою житла ще менш втішна, ніж у Львові.

Так, на святковий період тут заброньовано уже понад 90% помешкань.

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Номери у готелях пропонують за 1000-1500 гривень за добу, пише "Сегодня".



Новий рік у Карпатах – ціни на оренду помешкань

Новий рік в Одесі

Поки, на диво, невисокий ажіотаж навколо оренди житла на новорічну ніч в Одесі.

Згідно з даними на сайтах нерухомості, тут поки заброньовано лише 50% помешкань, тому тим, хто захоче зустріти Новий рік біля моря, поки є з чого вибирати.

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Однокімнатні апартаменти з видом на море можна орендувати за 4000 гривень за три дні. За ту ж ціну можна зняти однокімнатну квартиру на Дерибасівській.



В Одесі доступні для оренди на Новий рік ще 50% помешкань

Порівняйте, на скільки зросли ціни на оренду житла у новорічну ніч у містах України у порівнянні з минулим роком.