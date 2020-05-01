Квартира на Печерську і Porshe: що відомо про майно 25-річного сина глави Податкової Любченка

25-річний син нового керівника Держподаткової служби Олексія Любченка володіє майном сумнівного походження на 300 тисяч доларів. У нього є квартира в новобудові в центрі Києва та автомобіль Porsche Macan.

Журналісти "Слідства. Інфо" стверджують, що Андрій Любченко не може пояснити походження свого майна.

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З 2013 року йому належить квартира на 100 квадратних метрів, а також паркомісце в одній з новобудов на Печерську. На момент покупки йому виповнилось 18 років.

Хлопець сказав журналістам, що не пам'ятає, звідки у нього з'явилися близько 215 тисяч доларів, але припустив, що йому допомагали батьки.

але припустив, що йому допомагали батьки. Крім того, близько двох місяців тому син глави Податкової купив собі автомобіль Porsche Macan 2019 випуску, придбати який можна від 72 тисяч доларів. На нього Любченко-молодший заробив, нібито займаючись маркетингом.

Ну, я взагалі-то працюю, у мене ФОП третьої групи, я займаюся маркетингом в соціальних мережах: фейсбук, інстаграм-реклама і так далі. Тому, в принципі, нічого дивного немає і, по-моєму, це авто не надто дорого коштувало,

– зазначив Андрій Любченко.

Судячи зі сторінки Любченка-молодшого в інстаграмі, декілька років до цього він їздив на автомобілі Mercedes-Benz 2013 року. Журналісти вказують, що це авто належить приватній фірмі, зареєстрованій на Черкащині, звідки родом головний податківець країни.

Зверніть увагу! Журналісти з'ясували, що в 2018 році сина Любченка затримували за керування в нетверезому стані. Провину він тоді визнав, але покарання не було, оскільки закінчилися строки притягнення до відповідальності.

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