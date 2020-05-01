Квартира на Печерську і Porshe: що відомо про майно 25-річного сина глави Податкової Любченка
25-річний син нового керівника Держподаткової служби Олексія Любченка володіє майном сумнівного походження на 300 тисяч доларів. У нього є квартира в новобудові в центрі Києва та автомобіль Porsche Macan.
Журналісти "Слідства. Інфо" стверджують, що Андрій Любченко не може пояснити походження свого майна.
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Що відомо про сумнівне майно молодшого Любченка
- З 2013 року йому належить квартира на 100 квадратних метрів, а також паркомісце в одній з новобудов на Печерську. На момент покупки йому виповнилось 18 років.
- Хлопець сказав журналістам, що не пам'ятає, звідки у нього з'явилися близько 215 тисяч доларів, але припустив, що йому допомагали батьки.
- Крім того, близько двох місяців тому син глави Податкової купив собі автомобіль Porsche Macan 2019 випуску, придбати який можна від 72 тисяч доларів. На нього Любченко-молодший заробив, нібито займаючись маркетингом.
Ну, я взагалі-то працюю, у мене ФОП третьої групи, я займаюся маркетингом в соціальних мережах: фейсбук, інстаграм-реклама і так далі. Тому, в принципі, нічого дивного немає і, по-моєму, це авто не надто дорого коштувало,
– зазначив Андрій Любченко.
Судячи зі сторінки Любченка-молодшого в інстаграмі, декілька років до цього він їздив на автомобілі Mercedes-Benz 2013 року. Журналісти вказують, що це авто належить приватній фірмі, зареєстрованій на Черкащині, звідки родом головний податківець країни.
Зверніть увагу! Журналісти з'ясували, що в 2018 році сина Любченка затримували за керування в нетверезому стані. Провину він тоді визнав, але покарання не було, оскільки закінчилися строки притягнення до відповідальності.
Дивіться відео розслідування журналістів щодо Андрія Любченка:
Що відомо про нового главу Податкової Олексія Любченка
- Кабінет Міністрів на засіданні 29 квітня призначив на посаду голови Державної податкової служби Олексія Любченка.
- У 1999 – 2003 роках працював першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області. З 2003 по 2005 рік очолював податкову адміністрацію Черкаської області. Після цього він став заступником голови Кіровоградської ОДА.
- Цікаво, що у 2009 – 2011 роках він був заступником голови Державної податкової, тому потрапляє під люстрацію.
- Любченко вже подав декларацію про доходи. Так, у власності родини глави податкової є три квартири (дві в Черкаській області та одна в Києві), автомобіль Land Rover Evoque. Також Любченко задекларував коштовності і годинник марки Breguet, які є у нього і його дружини.
- У 2015 році Любченко претендував на пост глави Держфіскальной служби. З 2015 року Олексій Любченко – перший віцепрезидент в ПАТ "Украгрохімхолдинг".
- У ЗМІ зазначали, що кандидатуру Олексія Любченка на посаду глави Податкової лобіював нинішній глава Мінфіну Сергій Марченко.