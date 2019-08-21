15:04
21 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путін бореться з пожежами в Сибіру. Другий Чорнобиль у Росії
      Вєсті Кремля
      21:26, 20 серпня
      Вєсті.UA: Гройсман вступає в команду Зеленського. Радикальне "ніт" від Луценка
      Вєсті.UA
      20:07, 20 серпня
      Мафія українських портів: хто розпродає держмайно за копійки та скільки ми на цьому втрачаємо
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Квартира-студія: що це таке, плюси, мінуси та ідеї планування з фото

      194 Читать новость на русском
      Квартира-студія: що це таке, плюси, мінуси і поради дизайну з фото
      Квартира-студія: що це таке, плюси, мінуси і поради дизайну з фото / Колаж 24 каналу

      Що таке квартира-студія? Які переваги та недоліки такого житла і які особливості варто врахувати під час роботи над дизайном інтер'єру такого помешкання. Про це та більше дізнайтесь далі у матеріалі.

      Що таке квартира-студія?

      Квартира-студія – це житлове приміщення, яке не розділене жорсткими перегородками, у ньому здебільшого немає дверей, окрім вхідних та дверей у санвузол. Цей вид житла "народився" у США у 20-х роках минулого століття, як бюджетний варіант власного помешкання.

      Читайте до теми: Що таке мансарда: плюси, мінуси і топ-3 поради інтер'єру з фото

      Розподіл зон у таких квартирах зазвичай роблять розстановкою меблів, виділенням кольорових зон, покриттям підлоги чи перепадом її рівня. Стандартна, не розширена, студія в одному просторі найчастіше об'єднує їдальню, вітальню і спальну зони.

      У ній може передбачатися використання розсувних перегородок або зонування за допомогою дизайнерських рішень.

      Актуально: 10 способів, як легко зонувати простір у помешканні

      Особливості квартири-студії

      Найбільший попит на житло на первинному ринку нерухомості України на сьогодні спостерігається саме на 1-кімнатні квартири. Серед варіантів забудовники часто пропонують саме квартири-студії. Такі помешкання користуються популярністю для оренди чи купівлі серед студентів, молоді чи молодих пар.

      У студіях зазвичай багато світла і простору. Проте, якщо тут живе більше, ніж одна людина, то особистого простору для кожного може не вистачати.

      Головна особливість квартири-студії – вона не передбачає ізольованої кухні у вигляді окремої кімнати. Це варто врахувати, якщо ви полюбляєте готувати вдома. Тоді варто подбати про потужну витяжку.

      До теми: Як затишно облаштувати маленьку кухню: лайфхаки для дизайну інтер'єру у фото

      Зона спальні також не відокремлена від іншого житлового простору. Як варіант її можна ізолювати завісами, ширмою чи рухомими перегородками.

      квартира студія дизайн
      Мінімалістичний дизайн квартири-студії

      Плюси квартири-студії

      Серед очевидних переваг квартир-студій фахівці виділяють такі:

      1. Економія грошей. Якщо хочете інвестувати у нерухомість, але маєте обмежений бюджет, купівля квартири-студії може стати хорошим варіантом для придбання. Таке житло найчастіше є доступнішим, ніж класичні 1-2-кімнатні квартири.

      Через невелику площу у таких квартирах, зазвичай, невеликі рахунки за комуналку.

      2. Ефективність і функціональність простору. Відсутність перегородок дозволяє створити більш ефективний простір. У такому помешканні кожен квадратний метр буде використаний раціонально, що робить студію схожою на смарт-квартиру.

      Порівняйте: Смарт-квартира: як "збільшити" маленьке помешкання – фото

      Не потрібно витрачати додаткового часу і зусиль на прибирання, а якщо в сім'ї є дитина, то вона завжди буде на видноті.

      3. Єдиний стиль

      Невелику площу студії легко можна оформити без відхилень від якогось певного стилю.

      4. Хороша акустика. Квартири-студії правильної форми полюбляють музиканти чи поціновувачі якісного звуку. Щоправда, до того як ним насолоджуватись слід буде подбати про належну звукоізоляцію.

      квартира студия дизайн інтер'єр
      Квартири-студії правильної форми мають хорошу акустику

      До того, як вкладати гроші у нерухомість, окрім переваг, варто дізнатись і про її недоліки.

      Мінуси квартир-студій

      1. Вся квартира, як на долоні, а громіздкі системи зберігання займатимуть багато місця і будуть на видноті.

      Читайте до теми: Як правильно зберігати речі вдома: практичні поради

      2. Відсутність особистого простору. Якщо у такому помешканні проживає більше ніж одна людина, то варто бути готовим до того, що особистого простору буде мінімум. Наприклад, якщо у співмешканців різний режим роботи чи сну, це може бути дискомфортно.

      3. Запахи з кухні. Потужна витяжка має стати обов'язковим елементом квартири-студії. Та часто навіть вона не здатна впоратись із запахами, які поширюють із зони кухні на всю квартиру під час готування.

      4. Обмежений вибір меблів. Якщо ви полюбляєте класику і в дизайні інтер'єру віддаєте перевагу важким меблям в стилі бароко чи ампір, то в студії для них просто може не вистачити місця.

      5. Труднощі з переплануванням. Якщо ви розглядаєте варіант купівлі в панельному будинку, то варто заздалегідь перевірити законність і надійність перепланувань, які там були проведені.

      Дізнайтесь більше: Що таке панельні будинки: які їхні переваги, недоліки і особливості

      Дизайн квартири-студії

      В оформленні квартири-студії важливо керуватись правилом, щоб увесь простір був виконаний в єдиному стилі, аби не перетворити помешкання у захаращену кімнату.

      Квартира-студія: приклади дизайну

      квартира студия скандинавський стиль
      Квартира-студія: приклад дизайну у скандинавському стилі

      квартира студія дизайн лофт
      Квартира-студія в стилі лофт

      квартира студія дизайн екостиль
      Квартира-студія: приклад дизайну в еко-стилі

      Дивіться також: Квартира в стилі еко: 5 простих лайфхаків під силу кожному

      Ціни на квартири-студії в Україні

      На сайті з пошуку житла ЛУН.ua можна відшукати квартири-студії для купівлі у Києві від 30 до 130 тисяч доларів США.

      квартира студія ціна продаж Київ

      квартира студія ціна Київ

      Актуально: Ціни на квартири у новобудовах Києва: як змінились у липні

      blog_ava
      "Вбиті" під Києвом мати та донька – живі: результати успішної спецоперації СБУ
      сьогодні
      10314
      Теги: Поради Декор і дім Новини нерухомості Дизайн Ідеї для інтер'єру Ціни на нерухомість
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Звільнити окупований Донбас можна лише штурмом, – командир взводу 28-ї бригади
      сьогодні , 15:00 Звільнити окупований Донбас можна лише штурмом, – командир взводу 28-ї бригади
      Катерина Петренко 59
      Квартира-студія: що це таке, плюси, мінуси та ідеї планування з фото
      сьогодні , 14:37 Квартира-студія: що це таке, плюси, мінуси та ідеї планування з фото
      194
      Затримання Гримчака: що пов'язує посадовця з Луценком
      сьогодні , 13:00 Затримання Гримчака: що пов'язує посадовця з Луценком
      Сергій Лещенко 597
      Гренладія: як дістатись, що скуштувати, де жити і що там робити
      сьогодні , 12:31 Гренладія: як дістатись, що скуштувати, де жити і що там робити
      Наталя Сколоздра 604
      Путін ніколи не стане "восьмим" серед лідерів G7
      сьогодні , 12:00 Путін ніколи не стане "восьмим" серед лідерів G7
      Блог Медіа 1869
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук