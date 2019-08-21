Квартира-студія: що це таке, плюси, мінуси та ідеї планування з фото

Що таке квартира-студія? Які переваги та недоліки такого житла і які особливості варто врахувати під час роботи над дизайном інтер'єру такого помешкання. Про це та більше дізнайтесь далі у матеріалі.

Що таке квартира-студія?

Квартира-студія – це житлове приміщення, яке не розділене жорсткими перегородками, у ньому здебільшого немає дверей, окрім вхідних та дверей у санвузол. Цей вид житла "народився" у США у 20-х роках минулого століття, як бюджетний варіант власного помешкання.

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Розподіл зон у таких квартирах зазвичай роблять розстановкою меблів, виділенням кольорових зон, покриттям підлоги чи перепадом її рівня. Стандартна, не розширена, студія в одному просторі найчастіше об'єднує їдальню, вітальню і спальну зони.

У ній може передбачатися використання розсувних перегородок або зонування за допомогою дизайнерських рішень.

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Особливості квартири-студії

Найбільший попит на житло на первинному ринку нерухомості України на сьогодні спостерігається саме на 1-кімнатні квартири. Серед варіантів забудовники часто пропонують саме квартири-студії. Такі помешкання користуються популярністю для оренди чи купівлі серед студентів, молоді чи молодих пар.

У студіях зазвичай багато світла і простору. Проте, якщо тут живе більше, ніж одна людина, то особистого простору для кожного може не вистачати.

Головна особливість квартири-студії – вона не передбачає ізольованої кухні у вигляді окремої кімнати. Це варто врахувати, якщо ви полюбляєте готувати вдома. Тоді варто подбати про потужну витяжку.

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Зона спальні також не відокремлена від іншого житлового простору. Як варіант її можна ізолювати завісами, ширмою чи рухомими перегородками.



Мінімалістичний дизайн квартири-студії

Плюси квартири-студії

Серед очевидних переваг квартир-студій фахівці виділяють такі:

1. Економія грошей. Якщо хочете інвестувати у нерухомість, але маєте обмежений бюджет, купівля квартири-студії може стати хорошим варіантом для придбання. Таке житло найчастіше є доступнішим, ніж класичні 1-2-кімнатні квартири.

Через невелику площу у таких квартирах, зазвичай, невеликі рахунки за комуналку.

2. Ефективність і функціональність простору. Відсутність перегородок дозволяє створити більш ефективний простір. У такому помешканні кожен квадратний метр буде використаний раціонально, що робить студію схожою на смарт-квартиру.

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Не потрібно витрачати додаткового часу і зусиль на прибирання, а якщо в сім'ї є дитина, то вона завжди буде на видноті.

3. Єдиний стиль

Невелику площу студії легко можна оформити без відхилень від якогось певного стилю.

4. Хороша акустика. Квартири-студії правильної форми полюбляють музиканти чи поціновувачі якісного звуку. Щоправда, до того як ним насолоджуватись слід буде подбати про належну звукоізоляцію.



Квартири-студії правильної форми мають хорошу акустику

До того, як вкладати гроші у нерухомість, окрім переваг, варто дізнатись і про її недоліки.

Мінуси квартир-студій

1. Вся квартира, як на долоні, а громіздкі системи зберігання займатимуть багато місця і будуть на видноті.

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2. Відсутність особистого простору. Якщо у такому помешканні проживає більше ніж одна людина, то варто бути готовим до того, що особистого простору буде мінімум. Наприклад, якщо у співмешканців різний режим роботи чи сну, це може бути дискомфортно.

3. Запахи з кухні. Потужна витяжка має стати обов'язковим елементом квартири-студії. Та часто навіть вона не здатна впоратись із запахами, які поширюють із зони кухні на всю квартиру під час готування.

4. Обмежений вибір меблів. Якщо ви полюбляєте класику і в дизайні інтер'єру віддаєте перевагу важким меблям в стилі бароко чи ампір, то в студії для них просто може не вистачити місця.

5. Труднощі з переплануванням. Якщо ви розглядаєте варіант купівлі в панельному будинку, то варто заздалегідь перевірити законність і надійність перепланувань, які там були проведені.

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Дизайн квартири-студії

В оформленні квартири-студії важливо керуватись правилом, щоб увесь простір був виконаний в єдиному стилі, аби не перетворити помешкання у захаращену кімнату.

Квартира-студія: приклади дизайну



Квартира-студія: приклад дизайну у скандинавському стилі



Квартира-студія в стилі лофт



Квартира-студія: приклад дизайну в еко-стилі

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Ціни на квартири-студії в Україні

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