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      Квартира у новобудові: з чого починати ремонт

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      Квартира у новобудові: з чого почати ремонт у квартирі новобудові
      Ремонт квартири у новобудові: з чого починати / Shutterstock / Ілюстрація

      Побутує думка, що замало купити житло у новобудові. У ній ще треба зробити ремонт, до того, як туди заселятись.

      Чимало забудовників зараз пропонують купувати готові квартири з уже ремонтом. Але якщо цю відповідальну справу ви вирішили взяти в свої руки, дізнайтесь більше, що треба знати про ремонт квартири у новобудові, з чого починати і у скільки це обійдеться.

      До теми: 5 речей, на яких не варто економити під час ремонту

      Далі у матеріалі читайте, про основні пункти, які варто знати перед тим, як починати ремонт у новобудові.

      Хто робитиме ремонт?

      Насамперед, слід визначитись чи ви хочете робити ремонт у новому помешканні власними силами чи звернетесь по допомогу до кваліфікованих спеціалістів.

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      Якщо скористаєтесь послугами ремонтних бригад, не доведеться витрачати особистий час, підвищиться оперативність та якість проведення ремонту, особливо, якщо вам не доводилось мати справи з фарбуванням, ґрунтуванням і укладанням плитки чи паркету.

      квартира новобудова ремонт
      Ремонт квартири у новобудові / Ілюстрація: prom.ua

      Коли починати ремонт?

      Здебільшого внутрішні роботи не залежать від пори року чи погоди за вікном. Проте перед початком ремонту у новобудові варто врахувати такі нюанси:

      1. наяність необхідної дозвільної документації;
      2. наявність дизайн-проекту;
      3. розрахувати бюджет;

      Врахуйте також, що впродовж перших 2-3 років новозбудовані будинки дають невелику усадку, що може призвести до незначних деформацій підлоги, стін та стель всередині квартир.

      Читайте також: 5 способів, як заощадити на ремонті

      Підготовка до ремонту

      Універсальної послідовності, як правильно підготуватись до ремонту, напевно, не існує. План може змінюватись залежно від площі об'єкта, масштабу оздоблювальних робіт, кваліфікації будівельників тощо. Однак існує кілька основних пунтків, які можуть слугувати відправними точками.

      1. Огляд квартири

      Перед плануванням ремонту ще раз зробіть контрольні заміри приміщень, перевірте стан комунікацій, огляньте стан стін, стель, підлоги. Переконайтесь у функціональності вентиляційних каналів та вікон. Усі дані варто занотувати, вони можуть пригодитись при складанні дизайн-проекту квартири.

      2. Складання дизайн-проекту квартири

      Без чого не обійтись в облаштування сучасного помешкання, так це без дизайн-проекту. Його можна зробити самостійно, використовуючи спеціальні програми для візуалізації, чи звернутись по допомогу до дизайнерів інтер'єрів.

      Дизайн-проект дозволить візуалізувати майбутнє помешкання таким, як його бачать власники. Цей етап також важливий для складання кошторису та послідовності ремонтних робіт.

      ремонт квартири дизайн проект
      Дизайн-проект – важливий перед початком ремонту квартири у новобудові

      Не бійтесь експериментувати та змінювати задуми на етапі дизайн-проекту. Краще це зробити на макеті, ніж потім переробляти уже готовий ремонт чи почуватись незатишно у власному домі.

      3. Планування

      Не завжди забудовник пропонує правильної форми кімнати чи просторі коридори. Правильне розташування і поєднання функціональних зон важливо продумати на етапі складання дизайн-проекту. Тоді й можна перепланувати квартиру за потреби.

      Дивіться приклад: Як 2-кімнатну квартиру перетворити на 3-кімнатну: приклад "сталінки" у Києві

      До слова, віднедавна для переланування власних квартир українцям більше не потрібен спеціальний дозвіл.

      Перед початком оздоблювальних робіт краще встановити лічильники обліку води, газу і електрики, якщо це не було передбачено забудовником. Так ви зможете легше розрахувати використані ресурси.

      Ціна питання

      За підрахунками фахівців, здебільшого якійсний ремонт квартири у новобудові може становити до половини її вартості.

      Аналітики порталу DOM.RIA підрахували, що наприклад, вартість ремонту 1-кімнатної квартири в новобудові у Києві площею 40 квадратів може обійтись приблизно у 220 тисяч гривень (понад 8,5 тисяч доларів).

      Вартість ремонту може коливатись залежно від якості будматеріалів і наскільки швидко власники хочуть його завершити.

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      Теги: Поради Ремонт Дизайн Купівля нерухомості Ринок нерухомості Новини нерухомості України Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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