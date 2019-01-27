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      Квартира в лізинг чи іпотека: яка між ними різниця

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      Чим житло в лізинг відрізняється від іпотеки?
      Чим житло в лізинг відрізняється від іпотеки? / Колаж 24 Каналу

      У Мінрегіоні підтвердили, що незабаром в Україні з'явиться лізингова програма житла – коли квартири в новобудовах можна буде орендувати з правом їхнього викупу.

      Інвестиційний проект, повна назва якого – "Забезпечення житлом громадян на умовах фінансового лізингу або іпотечного кредитування", уже готують до запуску.

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      Про це в коментарі 24 каналу розповів Андрій Камуз – голова правління Державної іпотечної установи (ДІУ), яка діє при Кабміні. За його словами, процес уже запущено.

      В чому різниця лізингової програми житла від іпотеки?

      Різниця полягає в тому, що при лізингу квартира перебуває у власності лізингодавця (ДІУ) і права власності на житло переходять до лізингоодержувача лише після того, як він виконає умови договору – виплатить необхідну суму.

      За умовами іпотеки, права власності на квартиру належать позичальнику, а квартира фактично перебуває у заставі в іпотечного кредитора.

      Якщо випадку з іпотекою людина є власником житла, за яке здійснює виплати, то за умовами лізингової програми, житло переходить у власність лише тоді, коли виплачена вся сума.

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      Як пояснює Андрій Камуз, у порівнянні з іпотекою, програма житла в лізинг має певні переваги:

      – людина має можливість жити в квартирі відразу після укладення договору (в таких помешканнях проведені ремонтні роботи та встановлене необхідне устаткування);

      – не потрібно сплачувати значний перший внесок за житло;

      – можливість достроково виконати умови договору;

      – з програми можна буде "вийти" без будь-яких штрафних санкцій.

      Більше читайте у матеріалі: Житло в лізинг: коли це запрацює в Україні та на яких умовах

      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Купівля нерухомості Кредит на житло Первинний ринок нерухомості Іпотека
      Джерело: 24 канал
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