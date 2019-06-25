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      Квартира в стилі еко: 5 простих лайфхаків під силу кожному

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      Як зробити квартиру eco-friendly
      Як зробити квартиру eco-friendly / Колаж 24 каналу

      Піклуватись про планету у власній квартирі – звучить нереально? Насправді – ні! Читайте підбірку простих і дієвих порад, як зробити помешкання більш комфортним не лише для вашого проживання, але й якомога меншою шкодою для довкілля.

      Нерухомість 24 зібрала кілька практичних способів, як зробити квартиру більш eco-friendly.

      Читайте також: Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради

      1. Освітлення

      Якщо ви тільки робите ремонт у власній квартирі, продумайте розташування світильників у помешкання так, щоб якомога раціональніше використовувати природнє освітлення.

      Якщо ж досі використовуєте лампи розжарювання, давно час перейти на світлодіодні. Вже наступного місяця здивуєтесь, наскільки меншою буде сума в платіжці за спожиту електроенергію.

      Актуально! Як економити електроенергію: 11 правил для техніки

      поради як економити електроенергію інфографіка
      Як економити електроенергію: дивіться інфографіку

      2. Встановіть аератори на крани і душ

      Така, на перший погляд, проста насадка дозволить зменшити використання води ледь не вдвічі. Напір води у крані залишиться таким же сильним, а от рахунки за воду приходитимуть куди меншими.

      Наприклад, витрата стандартної лійки крану 15-20 літрів за хвилину, а з насадкою-аератором – приблизно 9 літрів.

      via GIPHY

      3. "Розумний" водонагрівач

      Якщо для нагрівання води вдома ви користуєтесь бойлером, то, напевно, знаєте, що більшість сучасних моделей, оснащені функціями, які дозволяють економити, як електроенергію, так і воду.

      До прикладу, для економії електроенергії на водонагрівачі можна відрегулювати температуру нагрівання води до максимально комфортної, аби не розбавляти нагріту гарячу воду холодною.

      Читайте також: 10 способів зберегти електроенергію та гроші, користуючись кондиціонером

      4. Акумулятори замість батарейок

      Про те, що використані батарейки категорично не можна викидати у звичайний смітник, ви, напевно, й без нас знаєте.

      Якщо повністю відмовитись від батарейок не вдається, найкраще їх замінити на багаторазові акумулятори, які за потреби можна підзарядити.

      батарейки акумулятори утилізація
      Одноразові батарейки краще замінити на багаторазові акумулятори / Фото: life.pravda.com.ua

      5. Перероблені матеріали для дизайну та декору

      Нерухомість 24 уже писала, як легко освіжити квартиру до літа

      Якщо ж маєте натхнення не на звичайну перестановку меблів, а на повноцінний ремонт, віддайте перевагу натуральним матеріалам таким, як: корок, бамбук, екобетон, штукатурка без гіпсу, фарби на водній основі тощо.

      Папір, скло, дерево та алюміній у більшості випадків можна використовувати повторно.

      дизайн інтер'єр декор натуральні матеріали
      Віддавайте перевагу натуральним матеріалам в декорі інтер'єру / Фото: unsplash.com

      До теми: Як дати друге життя старим меблям: прості лайфхаки

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      Теги: Новини нерухомості України Дизайн Ідеї для інтер'єру Новини нерухомості Поради Екологія Декор і дім
      Джерело: 24 канал
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