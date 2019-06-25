Квартира в стилі еко: 5 простих лайфхаків під силу кожному

Піклуватись про планету у власній квартирі – звучить нереально? Насправді – ні! Читайте підбірку простих і дієвих порад, як зробити помешкання більш комфортним не лише для вашого проживання, але й якомога меншою шкодою для довкілля.

Нерухомість 24 зібрала кілька практичних способів, як зробити квартиру більш eco-friendly.

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1. Освітлення

Якщо ви тільки робите ремонт у власній квартирі, продумайте розташування світильників у помешкання так, щоб якомога раціональніше використовувати природнє освітлення.

Якщо ж досі використовуєте лампи розжарювання, давно час перейти на світлодіодні. Вже наступного місяця здивуєтесь, наскільки меншою буде сума в платіжці за спожиту електроенергію.

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Як економити електроенергію: дивіться інфографіку

2. Встановіть аератори на крани і душ

Така, на перший погляд, проста насадка дозволить зменшити використання води ледь не вдвічі. Напір води у крані залишиться таким же сильним, а от рахунки за воду приходитимуть куди меншими.

Наприклад, витрата стандартної лійки крану 15-20 літрів за хвилину, а з насадкою-аератором – приблизно 9 літрів.

3. "Розумний" водонагрівач

Якщо для нагрівання води вдома ви користуєтесь бойлером, то, напевно, знаєте, що більшість сучасних моделей, оснащені функціями, які дозволяють економити, як електроенергію, так і воду.

До прикладу, для економії електроенергії на водонагрівачі можна відрегулювати температуру нагрівання води до максимально комфортної, аби не розбавляти нагріту гарячу воду холодною.

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4. Акумулятори замість батарейок

Про те, що використані батарейки категорично не можна викидати у звичайний смітник, ви, напевно, й без нас знаєте.

Якщо повністю відмовитись від батарейок не вдається, найкраще їх замінити на багаторазові акумулятори, які за потреби можна підзарядити.



Одноразові батарейки краще замінити на багаторазові акумулятори / Фото: life.pravda.com.ua

5. Перероблені матеріали для дизайну та декору

Нерухомість 24 уже писала, як легко освіжити квартиру до літа.

Якщо ж маєте натхнення не на звичайну перестановку меблів, а на повноцінний ремонт, віддайте перевагу натуральним матеріалам таким, як: корок, бамбук, екобетон, штукатурка без гіпсу, фарби на водній основі тощо.

Папір, скло, дерево та алюміній у більшості випадків можна використовувати повторно.



Віддавайте перевагу натуральним матеріалам в декорі інтер'єру / Фото: unsplash.com

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