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      Квартира Зеленського в Криму: як виглядає і що про неї відомо – фото, відео

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      Квартира Зеленського у Криму: що про неї відомо
      Квартира Зеленського у Криму: що про неї відомо / Колаж 24 каналу

      У декларації про доходи обраний президент України Володимир Зеленський вказав чимало нерухомості як в Україні, так і за кордоном.

      Чи не найбільше зацікавлення викликала квартира, задекларована на дружину майбутнього президента Олену Зеленську. Вона розташована в елітному селищі Лівадія біля Ялти в тимчасово окупованому Росією Криму.

      Читайте також: Хто такий Володимир Зеленський: біографія майбутнього президента України

      Що відомо про квартиру Зеленського у Криму?

      Квартира площею 129,8 метрів квадратних розташована за тією ж адресою, що й відомий Лівадійський палац.

      У декларації зазначено, що Олена Зеленська стала її власницею у квітні 2013-го за понад 1,3 мільйона гривень. За цією ж адресою на Зеленську зареєстроване паркомісце площею 16,1 метра квадратного, яке було придбане за 74 тисячі гривень.

      Зеленський декларація нерухомість Крим Ялта
      Володимир Зеленський вніс у декларацію квартиру в окупованому Криму

      За даними видання "Крим.Реалії", елітна нерухомість розташована в житловому комплексі "Імператор" по сусідству з Лівадійський палацом і навіть за однією адресою з ним.

      ЖК "Імператор" в Лівадії був збудований у 2009-му році. Будинок виконаний у вигляді своєрідного палацу з колонами, панорамними вікнами і навіть декоративними левами при вході.

      ЖК "Імператор" у Криму, в якому володіє квартирою сім'я Зеленських: фото

       

       

      На сайтах місцевих агентств нерухомості, можна переконатись, що окрім розкішного зовнішнього вигляду, у будинку облаштована недешева інфраструктура. На цокольному поверсі розмістився паркінг, на даху – два басейни, звідки відкривається неймовірний вид на море і гори.

      Квартира Зеленський Крим ЖК Імператор паркінг
      ЖК "Імператор" має власний підземний паркінг

      Зеленський квартира ЖК Імператор Крим басейн
      Басейн на даху ЖК "Імператор" у Лівадії

      Власники квартир у цьому ЖК можуть користуватись пляжем санаторію "Лівадія".

      Територія навколо комплексу обладнана камерами відеонагляду, тут працює цілодобова охорона – сторонні не зможуть просто так потрапити на територію комплексу.

      Квартира Зеленського в Криму: дивіться відео

      На кадрах можна побачити, що на одному з вікон висить банер про оренду та продаж квартир у цій будівлі. Представник агентства нерухомості повідомив, що на продаж виставлені 5 квартир площею від 50 до 200 метрів квадратних за ціною нерухомості преміум-класу.

      Інтер'єр помешкань у ЖК "Імператор" можна роздивитись на сайтах з елітною нерухомістю.

       

       

      За даними кримського агентства "Остров недвижимости", за понад 10 років з моменту побудови ЖК, деякі квартири у ньому так і не вдалось продати. Метр квадратний тут коштує від 4 тисяч доларів.

      Якщо у 2013-му Олена Зеленська купила тут квартиру за 1 310 000 гривень (приблизно 160 тисяч доларів за тодішнім курсом), то зараз помешкання подібної площі продають уже за понад 500 тисяч доларів.

      Зеленський квартира Крим ЖК Імператор
      Квартира у ЖК "Імператор" коштує понад 500 тисяч доларів

      Читайте більше, що відомо про Нерухомість Зеленського

      Верховна Рада призначила інавгурацію Володимира Зеленського на 20 травня. За відповідне рішення 16 травня проголосувало 315 народних депутатів.

       

       

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      Теги: Володимир Зеленський Новини політики Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини Криму Елітна нерухомість Олена Зеленська
      Джерело: 24 канал
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