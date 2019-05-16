Квартира Зеленського в Криму: як виглядає і що про неї відомо – фото, відео
У декларації про доходи обраний президент України Володимир Зеленський вказав чимало нерухомості як в Україні, так і за кордоном.
Чи не найбільше зацікавлення викликала квартира, задекларована на дружину майбутнього президента Олену Зеленську. Вона розташована в елітному селищі Лівадія біля Ялти в тимчасово окупованому Росією Криму.
Читайте також: Хто такий Володимир Зеленський: біографія майбутнього президента України
Що відомо про квартиру Зеленського у Криму?
Квартира площею 129,8 метрів квадратних розташована за тією ж адресою, що й відомий Лівадійський палац.
У декларації зазначено, що Олена Зеленська стала її власницею у квітні 2013-го за понад 1,3 мільйона гривень. За цією ж адресою на Зеленську зареєстроване паркомісце площею 16,1 метра квадратного, яке було придбане за 74 тисячі гривень.
Володимир Зеленський вніс у декларацію квартиру в окупованому Криму
За даними видання "Крим.Реалії", елітна нерухомість розташована в житловому комплексі "Імператор" по сусідству з Лівадійський палацом і навіть за однією адресою з ним.
ЖК "Імператор" в Лівадії був збудований у 2009-му році. Будинок виконаний у вигляді своєрідного палацу з колонами, панорамними вікнами і навіть декоративними левами при вході.
ЖК "Імператор" у Криму, в якому володіє квартирою сім'я Зеленських: фото
На сайтах місцевих агентств нерухомості, можна переконатись, що окрім розкішного зовнішнього вигляду, у будинку облаштована недешева інфраструктура. На цокольному поверсі розмістився паркінг, на даху – два басейни, звідки відкривається неймовірний вид на море і гори.
ЖК "Імператор" має власний підземний паркінг
Басейн на даху ЖК "Імператор" у Лівадії
Власники квартир у цьому ЖК можуть користуватись пляжем санаторію "Лівадія".
Територія навколо комплексу обладнана камерами відеонагляду, тут працює цілодобова охорона – сторонні не зможуть просто так потрапити на територію комплексу.
Квартира Зеленського в Криму: дивіться відео
На кадрах можна побачити, що на одному з вікон висить банер про оренду та продаж квартир у цій будівлі. Представник агентства нерухомості повідомив, що на продаж виставлені 5 квартир площею від 50 до 200 метрів квадратних за ціною нерухомості преміум-класу.
Інтер'єр помешкань у ЖК "Імператор" можна роздивитись на сайтах з елітною нерухомістю.
За даними кримського агентства "Остров недвижимости", за понад 10 років з моменту побудови ЖК, деякі квартири у ньому так і не вдалось продати. Метр квадратний тут коштує від 4 тисяч доларів.
Якщо у 2013-му Олена Зеленська купила тут квартиру за 1 310 000 гривень (приблизно 160 тисяч доларів за тодішнім курсом), то зараз помешкання подібної площі продають уже за понад 500 тисяч доларів.
Квартира у ЖК "Імператор" коштує понад 500 тисяч доларів
Читайте більше, що відомо про Нерухомість Зеленського
Верховна Рада призначила інавгурацію Володимира Зеленського на 20 травня. За відповідне рішення 16 травня проголосувало 315 народних депутатів.