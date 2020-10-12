Квартири для сиріт: у Львові 57 дітям-сиротам купили власні помешкання
У Львові протягом 2015 – 2019 років 57 дітей-сиріт отримали власні квартири. Їх придбали на умовах співфінансування міста з областю та опікунами. Також львівська влада профінансувала ремонти у квартирах дітей-сиріт, які вже мають помешкання.
У 2020 році планують купити квартири ще 12 дітям. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Як купували квартири для дітей-сиріт
- Протягом 4 років завдяки міській цільовій програмі придбали 14 квартир, 13 з яких – для учасників АТО.
- Також львівська влада спільно з опікунами купили квартири для 23 дітей, які були позбавлені батьківського піклування. Опікуни внесли 30% вартості квартири, а міська влада – 70%.
- Завдяки регіональній програмі придбали ще 8 помешкань. Гроші на ці квартири виділили з бюджетів Львова та області.
- Також за гроші держбюджету 12 львівських дітей-сиріт отримали власні помешкання.
У 2020 році львівська влада планує придбати для дітей ще 12 квартир – 6 за програмою співфінансування та 6 завдяки субвенції з держбюджету.
У Львові ремонтують квартири дітей-сиріт
Окрім купівлі дітям-сиротам квартир, міська влада працює над покращенням умов проживання дітей, у яких вже є помешкання.
В управлінні служби Львівської міськради у справах дітей розповіли, що в межах міської цільової програми протягом 4 років відремонтували 32 квартири дітей-сиріт. У 2020 році запланували відремонтувати ще 8 помешкань. До речі, дію цієї програми продовжили до 2030 року.