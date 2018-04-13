Квартирою Лещенка знову зацікавилися детективи НАБУ

Національне антикорупційне бюро взялося за квартиру Лещенка, агенти проводять досудове розслідування за фактом можливого незаконного збагачення нардепа і придбання ним квартири за 7,5 мільйона гривень.

Про це йдеться в ухвалі Солом'янського суду від 6 квітня. Відомо, що кримінальне провадження відкрили 22 лютого 2018 року "за фактом набуття народним депутатом у власність активів, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами" (ч.3 ст. 368-2 ККУ).

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В матеріалах суду йдеться, що нардеп Лещенко 6 вересня 2016 року отримав 7 мільйонів 550 тисяч гривень доходів, за які він "31 .08.2016 здійснив купівлю квартири".



За 2017 рік нардеп заробив майже 300 тисяч гривень. Також він задекларував 50,7 тисячі євро та 102 тисячі доларів заощаджень. За 2016 рік нардеп заробив 6 мільйонів 551 тисячу гривень, з яких понад 3 мільйони та 2 мільйони є позиками. Доходи його дівчини Анастасії Топольської в загальному розмірі становлять 1 мільйон 658 тисяч 589 гривень.



У межах досудового розслідування детектив просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Національного агентства з питань запобігання корупції.



НАБУ клопотало про доступ до виправлених декларацій Лещенка за 2016 рік та за 2015 рік; акредитованих центрів сертифікації ключів, які надавали нардепу послуги електронного цифрового підпису, з використанням яких він заповнював та подавав декларації; ІР-адреси пристроїв, з яких Лещенко подавав декларації.



Суд це клопотання задовольнив, відтак, детективи отримали доступ до відповідних даних.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді таки не змогли дійти згоди. У вівторок, 3 квітня, депутати обговорювали лише включення до порядку денного законопроекту Андрія Парубія, який передбачає скасування е-декларацій для громадських діячів та декриміналізацію за подання декларацій.