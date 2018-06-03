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Квартиру заарештованого головреда "РИА Новости. Украина" Вишинського обікрали у Києві, – РосЗМІ

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Кирило Вишинський
Кирило Вишинський / Соцмережі

Андрій Доманський, адвокат керівника інформаційної агенції "РИА Новости. Украина" Кирила Вишинського заявив, що квартиру його клієнта пограбували у Києві.

Про це він повідомив у коментарі російському ресурсу "РИА Новости".

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"Квартиру обікрали, зараз збиток фіксує поліція", – зазначив правозахисник.

За словами дружини Вишинського, зловмисники "обчистили всю квартиру та перевернули все догори дном, висмикнувши ящики з коренем".

Прокоментував інцидент і головний пропагандист Кремля Дмитро Кісельов.

"Це типове безсоромне мародерство, інакше це не назвеш", – заявив гендиректор міжнародної інформаційної агенції "Россия сегодня".

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.

В СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.

Згодом Вишинському оголосили про підозру у державній зраді, а 17 травня у Херсоні суд обрав для журналіста запобіжний захід у вигляді арешту строком на 2 місяці. 1 червня Апеляційний суд Херсонської області відмовив стороні захисту у зміні міри запобіжного заходу. 

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Обшуки в київському офісі "РИА Новости" Пограбування Новини Києва Кирило Вишинський
Джерело: 24 Канал
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