Кваснєвський пояснив, як українські заробітчани помагають Польщі

Українські заробітчани, які працюють на території Польщі, є важливими для поляків та для економіки цієї країни.

Про це заявив колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський. Інформує "112 Україна".

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"Перше – вони допомагають нашій економіці. Вам потрібно знати, що після входження Польщі в ЄС понад 2,5 мільйона поляків поїхали працювати, перш за все, в Великобританію, Ірландію, Францію, і, звичайно, сьогодні без наших українських друзів дуже важко розвивати будівництво. Це нормально. Це, по-моєму, такий вільний ринок праці, де українці знаходять в Польщі хорошу роботу з кращою зарплатою, ніж у себе. А для нашої економіки вони дуже важливі", – пояснив Кваснєвський.

Він також переконував, що між двома країнами немає культурного конфлікту.