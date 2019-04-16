Квазімодо плаче разом зі світом: художниця створила щемливий малюнок про пожежу в Нотр-Дамі

Архітектор і художниця з Еквадору Крістіна Кореа Фрейле зробила зворушливий малюнок про пожежу в Нотр-Дамі. Її робота, де головним персонажем виступив Квазімодо, що обіймає Собор Паризької Богоматері, у же стала вірусною. За словами мисткині, вона хотіла відобразити, що весь світ сумує разом із Францією.

Увечері 15 квітня сталася пожежа у знаменитому соборі Нотр-Дамі де Парі. У підсумку вогонь зруйнував верхню частину шпиля, годинник і значну частину покрівлі храму, також сильно постраждали вітражі. Ця подія вразила не лише Францію, а й увесь світі.

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Відреагувала на інцидент і архітекторка та художниця з Еквадору Крістіна Кореа Фрейле. Зокрема, вона намалювала зворушливий малюнок, який присвятила займанню у Нотр-Дамі.

Відповідний допис з’явився у її Instagram. На картині Фрейле зображено головного героя з роману з роману Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері" Квазімодо. Він обіймає храм і гірко плаче.

Її картину зараз масово постять у мережі. Крім того, станом на ранок 16 квітня допис Крістіни має пона 120 тисяч лайків.

Як художниця розповіла у коментарі журналістам, вона вирішила створити цю роботу, коли почула про пожежу. Хоча вона й живе в Еквадорі, але дуже любить Париж і двічі його відвідувала.

"Я зробила це через те, що відбувається зараз. Світ обіймає Нотр-Дам прямо зараз", – зауважила Крістіна Кореа Фрейле.

До слова, в Україні також з болем у серці відреагували на пожежу в Нотр-Дамі. Зокрема, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зазначив, що горіла не про пам’ятка культури та архітектури, а частина цивілізації. Такої ж думки дотримується й співачка та письменниця Ірена Карпа. За її словами, горіло серце Парижа.

Що відомо про пожежу у Нотр-Дам де Парі: дивіться сюжет 24 каналу