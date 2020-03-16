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      "Квентін Карантіно": кияни з гумором оцінили ініціативу Кличка щодо жорсткішого карантину

      - Читать новость на русском
      Кличко у футболці Квентін Карантино / з телеграму Кличка

      У Києві з 17 березня посилюють карантинні заходи. Меру Києва Віталієві Кличку через таку ініцітиву подарували футболку з його фото і каламбурним написом Quentin Кarantino.

      Скаламбурили слово "карантин" з іменем відомого режисера Квентіна Тарантіно. Ймовірно, ініціативу Кличка оцінили як геніально зрежисовану.

      До теми У Києві штрафуватимуть продавців, які працюватимуть без маски

      Кличкові такий подарунок сподобався, як зазначив він у своєму телеграмі: "Творчі люди вже зорієнтувалися".

      Карантин у Києві з 17 березня: коротко 

      З 17 березня максимально обмежують пересування людей між Києвом та іншими містами. Не працюватимуть заклади громадського харчування, бари і кафе. Вони зможуть приймати онлайн-замовлення та розвозити їжу.

      У Києві також закриють спортивні зали і басейни, розважальні центри. 

      Працюватимуть з 17 березня, попри карантин:

      • Продуктові магазини;
      • Аптеки;
      • АЗС;
      • Банки і банкомати.

      Дивіться відео звернення Кличка до киян щодо коронавірусу

       

      У Львові закривають усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і АЗС
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Новини політики Віталій Кличко Новини Києва
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