"Квентін Карантіно": кияни з гумором оцінили ініціативу Кличка щодо жорсткішого карантину
У Києві з 17 березня посилюють карантинні заходи. Меру Києва Віталієві Кличку через таку ініцітиву подарували футболку з його фото і каламбурним написом Quentin Кarantino.
Скаламбурили слово "карантин" з іменем відомого режисера Квентіна Тарантіно. Ймовірно, ініціативу Кличка оцінили як геніально зрежисовану.
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Кличкові такий подарунок сподобався, як зазначив він у своєму телеграмі: "Творчі люди вже зорієнтувалися".
Карантин у Києві з 17 березня: коротко
З 17 березня максимально обмежують пересування людей між Києвом та іншими містами. Не працюватимуть заклади громадського харчування, бари і кафе. Вони зможуть приймати онлайн-замовлення та розвозити їжу.
У Києві також закриють спортивні зали і басейни, розважальні центри.
Працюватимуть з 17 березня, попри карантин:
- Продуктові магазини;
- Аптеки;
- АЗС;
- Банки і банкомати.
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