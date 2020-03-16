"Квентін Карантіно": кияни з гумором оцінили ініціативу Кличка щодо жорсткішого карантину

У Києві з 17 березня посилюють карантинні заходи. Меру Києва Віталієві Кличку через таку ініцітиву подарували футболку з його фото і каламбурним написом Quentin Кarantino.

Скаламбурили слово "карантин" з іменем відомого режисера Квентіна Тарантіно. Ймовірно, ініціативу Кличка оцінили як геніально зрежисовану.

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Кличкові такий подарунок сподобався, як зазначив він у своєму телеграмі: "Творчі люди вже зорієнтувалися".

Карантин у Києві з 17 березня: коротко

З 17 березня максимально обмежують пересування людей між Києвом та іншими містами. Не працюватимуть заклади громадського харчування, бари і кафе. Вони зможуть приймати онлайн-замовлення та розвозити їжу.

У Києві також закриють спортивні зали і басейни, розважальні центри.

Працюватимуть з 17 березня, попри карантин:

Продуктові магазини;

Аптеки;

АЗС;

Банки і банкомати.

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