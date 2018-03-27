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Квентіну Тарантіно 55: ТОП-10 маловідомих фактів про видатного режисера

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Квентін Тарантіно
Квентін Тарантіно / Фото з відкритих джерел

Режисера Квентіна Тарантіно, як і його фільми, не можна назвати типовим для Голлівуду. Тож чимало фактів з його біографії можна назвати "дивними". 27 березня, коли Тарантіно виповнюється 55 років, згадаємо 10 цікавих і маловідомих деталей з біографії режисера.

Факт №1 . Квентін мав 2 прізвища

Мати Квентіна Конні МакХью вийшла заміж у 15 років за музиканта Тоні Тарантіно. Однак, шлюб був невдалим. Про вагітність Конні дізналась вже після розлучення. Вже у 16 років вона народила хлопчика. Через кілька років жінка знову вийшла заміж – за музиканта Курта Заступіла. Він усиновив Квентіна та дав йому своє прізвище.

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Лише закінчивши школу, Квентін знову повернув собі прізвище біологічного батька Тарантіно, адже вважав його більше співзвучним для кінокар’єри.

Квентін Тарантіно

Квентін в дитинстві

Факт №2. Тарантіно не закінчив середньої школи

Власне, школу Тарантіно так і не закінчив. Він навчався у приватній християнській школі і уроки Квентіну не дуже подобались, тож він часто прогулював. В результаті, у 15 років, з вимушеної згоди матері, він покинув школу, але пообіцяв, що знайде роботу.

Факт №3. Жорстокі фільми дивився з самого дитинства

Мати Квентіна багато працювала, тож хлопця "виховував" телевізор. Крім того, він з матір’ю часто ходили в кіно – це було їхнім улюбленим відпочинком. Вже у 5 років він подивився фільми "Пізнання плоті" та "Звільнення", нині ці стрічки показують з віковим обмеженням 16+ років. Улюбленим фільмом маленького Квентіна був "Еббот та Костелло зустрічають Франкенштейна" (комедійний фільм жахів).

Улюблений фільм Тарантіно в дитинстві

Факт №4. Перша робота пов’язана з порно

Чимало відомих голлівудських акторів починали свою кар’єру з порно. Щоправда, вони грали одну з ролей. Тарантіно у фільмах для дорослих не знімався, а працював білетером у кінозалі, де показували порно. Це була його перша робота. Пізніше він зізнався, що у цій роботі не було нічого хорошого.

Більшість підлітків думають, що класно працювати в порнокінотеатрі. Але мені не подобалися порнофільми. Мені подобалося справжнє кіно, а не це — противне та дешеве,
– зізнався Квентін.

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Факт №5. Тарантіно збрехав у резюме

Досі деякі джерела пишуть, що перші ролі Тарантіно зіграв у фільмах "Світанок мерців" та "Король Лір". Однак, ця інформація неправдива. Квентін справді вписав обидві стрічки у своєму резюме, щоб компенсувати брак досвіду.

Факт № 6. У Тарантіно земміфобія

Квентін Тарантіно має одну фобію – він боїться щурів та кротів (земміфобія).

Факт №7. Режисер терпіти не може спорт

Тарантіно неодноразово заявляв, що не любить спорт, а дивитись спортивні матчі по телевізору – "справжнє катування". А якщо й ходить на гру на стадіон, то лише заради "пива та компанії".

"У мене є теорія, що ніхто насправді не любить спорт. Чоловіки просто вважають, що повинні його любити і прикидаються. Що стосується мене, то я не шляюся по більярдним, не граю в покер і не ходжу на спортивні матчі….Чого я не розумію, так це того, що середньостатистичний американець не може висидіти в кіно три години, але при цьому спокійно може дивитися чотири години ідіотський футбольний матч", – говорить іменитий режисер.

Факт № 8. Ніколи не був одружений

Квентін Тарантіно ніколи не був одружений та не має дітей. В нього було кілька серйозних романів, зокрема, з акторкою Мірою Сорвіно та режисеркою Софією Копполою.

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В інтерв'ю журналу GQ він зізнався, що пожертвував сімейним щастям заради кіно. Вже 30 червня 2017 року стало відомо, що Тарантіно заручився ізраїльською співачкою Даніелою Пік, яка молодша за нього на 21 рік. Однак, весілля поки не відгуляли.

Тарантіно і Пік

Квентін Тарантіно і Даніела Пік

Факт №9. Потяг до фут-фетишу

У одному із інтерв’ю Квентін зізнався, що схильний до фут-фетишу (сексуальний потяг до стоп ніг). Про це можна здогадатись із багатьох сцен його фільмів. Наприклад, сцена "попелюшка" з "Безславних виродків", де герой Вальца дуже ретельно розглядає ступню Бріджет і туфельку, що побувала в перестрілці в шинку. Подібні зображення постійно з’являються у роботах Тарантіно.

via GIPHY

Факт №10. Тарантіно вигадав свої рекламні продукти

У багатьох фільмах нині застосовують продакт-плейсмент (прихована реклама, коли актори використовують продукцію певних брендів). Однак, такий спосіб заробітку Тарантіно зовсім не подобається.

Тож у своїх стрічках режисер вводив власні продукти. До прикладу, мережа фастфуду "Big Kahuna Burgers", яка вперше засвітилася у "Скажених псах". Пізніше цей логотип з'явився у "Кримінальному чтиві", "Чотирьох кімнатах" та "Доказі смерті". Також можна помітити, що багато його героїв курять цигарки вигаданої режисером марки "Red Apple".

День народження Квентіна Тарантіно

Сигарети марки Red Apple

Автор: Ірина Полицька
Теги: LifeStyle Публікації Кіно
Джерело: 24 Канал
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