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      Дешевший газ, електронні рецепти, допомога на дітей: що зміниться у квітні

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      Квітень 2019 Україна - що зміниться у квітні 2019 - нововведення
      Зміни у квітні для українців / 24 канал

      Газ все ж подешевшає, щоправда, лише для промислових споживачів. Молодих українців призовуть в армію. Допомогу на дітей держава збільшить, а ліки можна буде отримати за електронним рецептом. Детальніше, що чекає нового у квітні – у публікації 24 каналу.

      Дешевший газ для промисловості

      З 1 квітня "Нафтогаз" продаватиме промисловості газ дешевше, ніж побутовим споживачам – від 7 188 до 8 380 гривень за тисячу кубометрів проти 8550. 

      Таке рішення в "Нафтогазі" пояснили тим, що в березні його компанії скористалися привабливою ринковою ситуацією і закупили достатні обсяги газу для забезпечення побутових споживачів.

      Для побутових споживачів газ не подешевшає, оскільки цю ціну встановлює Кабмін спеціальним розпорядженням. "Нафтогаз" пропонував відмінити спеціальні ціни на газ для населення і перейти на ринкове ціноутворення (чого і хоче МВФ) – тоді можливо буде, що газ дешевшатиме і для них за сприятливих умов на ринку. Уряд відмовився від цього, мотивуючи, що на ринку можуть бути і не сприятливі умови – тоді газ дорожчатиме.

      Але як мінімум, нижчі ціни для промисловості означають, що її товари не подорожчають.

      Читайте також: Дешевший газ для українців: чи можливий і за яких умов

      Допомога на дітей

      З 1 квітня багатодітним сім'ям в Україні доплачуватимуть 1 629 гривень на дитину до вже призначеної допомоги. З 1 липня доплачуватимуть більше, на скільки поки не відомо.

      Такі доплати отримають 158,8 тисячі дітей, підрахували в Мінсоцполітики. На програму витрачатимуть понад 200 мільйонів гривень на місяць.

      Читайте також: Хто і як зможе отримати збільшені виплати на дітей

      Електронні рецепти на доступні ліки

      З 1 квітня урядова програма "Доступні ліки" переходить під управління Національної служби здоров'я України. Пацієнти отримуватимуть ліки за електронними рецептами.

       За цією програмою можуть отримати ліки люди, які мають:

      • серцево-судинні захворювання
      • діабет ІІ типу
      • бронхіальну астму

      Читайте детальніше про Нові доступні ліки: які зміни чекають на пацієнтів з 1 квітня

      Весняний призов в армію

      1 квітня в Україні розпочався весняний призов на строкову службу, який триватиме до 30 червня. У цей період до української армії призвуть 18 752 мододих українців. З них найбільше поповнять лави Збройних сил України – 9 тисяч осіб.

      На службу призиватимуть чоловіків 20-27 років придатних за станом здоров'я і які не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

      • Термін служби – до 18 місяців
      • Для українців з вищою освітою магістра (спеціаліста) – до 12 місяців

      Початком військової служби за призовом вважається день направлення військовослужбовців до військової частини із районного (міськрайонного) військового комісаріату.

      Безвіз у Таїланд

      З 14 квітня 2019 року громадяни України можуть подорожувати до Королівства Таїланд з туристичною метою без віз. Для поїздки потрібно мати закордонний паспорт (біометричний або небіометричний). Без візи в країні українцям можна бути до 30 днів.

      Читайте також: Відпочинок мрії: як бюджетно відпочити у Таїланді та що треба знати про країну

      Крім всього цього, нас чекатиме другий тур президентських виборів (21 квітня). 

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Гроші Статті Тарифи на газ Безвізовий режим Реформи
      Джерело: 24 канал
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